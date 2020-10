Protesty w całej Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego przybierają na sile. Do skandalicznego zdarzenia doszło w środę wieczorem we Wrocławiu. Grupa ok. 40 mężczyzn zaatakowała protestujące kobiety.

Wrocław to jedno z miast, gdzie odbywają się największe protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zakazuje on tzw. aborcji eugenicznej przeprowadzanej ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu. Środa była kolejnym dniem, w którym tysiące osób wyszło tam na ulice.

Do skandalicznego ataku na protestujących doszło na wysokości ulicy Krupniczej po godzinie 20:00. Grupa około 40 mężczyzn zaatakowała protestujące kobiety. Zaczęli popychać i wyzywać uczestników pochodu, doszło nawet do rękoczynów. Jeden z napastników powalił kobietę na ziemię, co uwieczniło nagranie Mateusza Czmiela, reportera Radia GRA.

Na pomoc natychmiast ruszyli inni uczestnicy protestu. „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że wśród zaatakowanych były dwie dziennikarki. „Magda Kozioł została uderzona w brzuch i powalona na ziemię, Joannie Urbańskiej wytrącili aparat, wywrócili ją i zaczęli szarpać” – relacjonuje.

Źr.: Twitter/Mateusz Czmiel, Gazeta Wyborcza