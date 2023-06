Sytuacja w Rosji jest bardzo dynamiczna. Lider Grupy Wagnera przedstawił żądania. – Putin dokonał złego wyboru. Tym gorzej dla niego – zapowiedziano w najnowszym komunikacie rosyjskich najemników.

Jewgienij Prigożyn walczy o swoje. Rosyjski oligarcha, właściciel Grupy Wagnera, wielokrotnie groził, że jeśli rosyjska armia nie będzie współpracować z jego najemnikami, Ministerstwo Obrony czekają konsekwencje. W czwartek wygłosił przemówienie, w którym uderzył w rosyjskie dowództwo.

Szef najemników rosyjskich przedstawił jasne żądania i zagroził, że jego jednostki uderzą w stronę Moskwy. – Chcemy szefa Sztabu Generalnego i Szojgu. Dopóki nie odejdą, będziemy tutaj, blokując Rostów, a potem pojedziemy do Moskwy – zapowiedział. Następnie wkroczył ze swoim wojskiem do Rostowa, gdzie otoczył siedzibę rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Na sytuację zareagowało rosyjskie ministerstwo. – Wciągnięto was podstępem w przestępczą awanturę i udział w zbrojnym buncie. (…) Prosimy o rozsądek i jak najszybszy kontakt z przedstawicielami resortu obrony lub organów porządku prawnego. Gwarantujemy wam bezpieczeństwo – napisano w komunikacie.

Szokująca reakcja Grupy Wagnera na oświadczenie Putina: Wkrótce będziemy mieć nowego prezydenta

Specjalne wystąpienie w tej sprawie wygłosił Władimir Putin. Prezydent Federacji Rosyjskiej oświadczył, że działania lidera Grupy Wagnera są zdradą. – To, co widzimy to cios w plecy – podkreślił.

– Wszelkie wewnętrzne zamieszki są śmiertelnym zagrożeniem dla naszej państwowości jako narodu. Są ciosem dla Rosji, dla naszych ludzi i naszych działań na rzecz ochrony naszej ojczyzny. Takie zagrożenie spotka się z surową reakcją – zaznaczył.

Wkrótce na profilu Grupy Wagnera pojawił się szokujący wpis. „Putin dokonał złego wyboru. Wkrótce będziemy mieć nowego prezydenta” – czytamy.

Komunikat na kanale grupy Wagnera:



„Putin dokonał złego wyboru. Wkrótce będziemy mieć nowego prezydenta”. pic.twitter.com/qWCYKYqCZn — Bartłomiej Wypartowicz 🇵🇱🤝🇺🇦🇨🇿🇱🇹🇷🇴 (@WypartowiczBa) June 24, 2023

Niezależnie czy Putin z przemówienia był „prawdziwym” Putinem czy nie – jasno widać że Prigożina bunt zostanie spacyfikowany. Odwołania do 1917 roku były bardzo wymowne, obietnice abolicji dla tych którzy wrócą na stronę Kremla też.

Proszę Państwa – mamy to!

Wojna domowa w… pic.twitter.com/PGEDysA5EQ — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) June 24, 2023

Rosjanie ostrzeliwują z powietrza własne składy paliw w Woronieżu żeby ne wpadły w ręce Wagnera.

(gdyby nie uszy to śmiałbym się dookoła głowy) — Jarosław Wolski (@wolski_jaros) June 24, 2023

🇷🇺💥🇷🇺

Grupa Wagnera otoczyła siedzibę rosyjskiego Ministerstwa Obrony w Rostowie. pic.twitter.com/glbiP5izHy — WarNewsPL (@WarNewsPL1) June 24, 2023

Przeczytaj również: