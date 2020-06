Grzegorz Braun w końcu opublikował w sieci nagranie w ramach akcji #hot16challenge. Do udziału w akcji nominował go ponad miesiąc temu Janusz Korwin-Mikke. Znany reżyser i poseł Konfederacji postanowił jednak nieco zmienić konwencję.

Grzegorz Braun w przeciwieństwie do innych polityków Konfederacji nieco zmienił konwencję akcji. Poseł nie układał sam tekstu, ale postawił na sprawdzone wersy. Wybrał Psalm Dawidowy 91 w znanym przekładzie Jana Kochanowskiego. Za muzykę odpowiada Szymon Kusior.

Polityk zmienił też cel zbiórki funduszy. „Zmieniamy cel akcji. Nie będziemy zachęcać do wpłat na państwo i państwową służbę zdrowia, ale zamiast tego gorąco zachęcamy do wsparcia leczenia dzieci, na które to państwo pieniędzy nie znalazło” – pisze Braun w opisie nagrania na YouTube.

„W odpowiedzi na 1 KOMENTARZ prosimy podawać linki do zbiórek na leczenie naszych chorych pociech. Przez ostatni kwartał inne choroby nie zniknęły.” – przekonuje Braun w dalszej części wpisu.

Czytaj także: Korwin-Mikke podjął wyzwanie #hot16challenge. Ten występ wprawił internautów w osłupienie [WIDEO]

Źr. YouTube