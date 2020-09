Brak wiary w epidemię to zwykły brak wiedzy, żeby nie powiedzieć mocniej – uważa Grzegorz Jankowski z Polsat News. Dziennikarz zareagował w ten sposób na krytykę internautów.

Zaczęło się niewinnie. Grzegorz Jankowski z Polsat News zwrócił uwagę na niekonsekwencję w polskim szkolnictwie w związku z koronawirusem. „Szkoły podstawowe i średnie starają się pracować normalnie. Ale uniwersytety – jak słyszę – wybierają naukę zdalną” – stwierdził dziennikarz. „Małe dziecko może iść do szkoły, a młodzian już nie? To kpina. Jakość takiej nauki jest żadna. Wyrośnie nam niedouczone pokolenie pocovidowe…” – dodał.

Szkoły podstawowe i średnie starają się pracować normalnie. Ale uniwersytety – jak słyszę – wybierają naukę zdalną. Małe dziecko może iść do szkoły, a młodzian już nie? To kpina. Jakość takiej nauki jest żadna. Wyrośnie nam niedouczone pokolenie pocovidowe… — Grzegorz Jankowski (@GrzegorzJanko12) September 14, 2020

Internauci zażenowani postawą dziennikarza. Grzegorz Jankowski odpowiada

Wpis Jankowskiego cieszy się wielką popularnością w sieci. Jednak niektórzy internauci zaczęli oskarżać dziennikarza, zarzucając mu hipokryzję. Z wpisów wynika bowiem, że Jankowski namawiał do przestrzegania ograniczeń i zaleceń związanych z COVID-19, co zdaniem krytyków powodowało wzrost paniki społecznej.

„Człowieku – od miesięcy siejesz maseczkową propagandę, całujesz po łapkach Szumowskiego pod Polsatem, i jesteś zdziwiony?” – napisał jeden z internautów (pisownia oryginalna – red.).

Inni komentatorzy przypominali, jak Jankowski nazywał osoby bez maseczek „bezrozumnymi, potencjalnymi siewcami śmierci”.

Dziennikarz dostrzegł dyskusję i postanowił odpowiedzieć krytykom. „Dziś też jestem w pełni przekonany, że nienoszenie maseczek to terroryzowanie innych, szczególnie słabszych. A brak wiary w epidemię to zwykły brak wiedzy, żeby nie powiedzieć mocniej. Taki stadny pęd do negowania faktów i do tego jeszcze dziwaczne obnoszenie się z tym” – stwierdził Jankowski.

Dziś też jestem w pełni przekonany, że nienoszenie maseczek to terroryzowanie innych, szczególnie słabszych. A brak wiary w epidemię to zwykły brak wiedzy, żeby nie powiedzieć mocniej. Taki stadny pęd do negowania faktów i do tego jeszcze dziwaczne obnoszenie się z tym. https://t.co/w3Ojv83H1q — Grzegorz Jankowski (@GrzegorzJanko12) September 15, 2020

W odpowiedzi na kolejny negatywny komentarz podzielił się relacja ze swojej podróży autobusem miejskim. „Dziś w autobusie 520 wszyscy w maseczkach. Bez wyjątku, jakieś 40 osób. Potem przesiadka w 162 – tak samo. W sklepie też. Aż duma z narodu rozpierała. I Pan również dojrzeje i pewnego dnia założy ‚szmatkę’ zanim epidemia się skończy. Jestem pewien” – zapowiedział Jankowski.

Dziś w autobusie 520 wszyscy w maseczkach. Bez wyjątku, jakieś 40 osób. Potem przesiadka w 162 – tak samo. W sklepie też. Aż duma z narodu rozpierała. I Pan również dojrzeje i pewnego dnia założy „szmatkę” zanim epidemia się skończy. Jestem pewien 😄 https://t.co/mjjkxAqONW — Grzegorz Jankowski (@GrzegorzJanko12) September 15, 2020

Źródło: Polsat News, Twitter