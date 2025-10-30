W 10-osobowej grupie zatrzymanych podejrzanych o handel narkotykami, w tym fentanylem znaleźli się m.in. lekarz i ksiądz. Zatrzymania przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Krakowie pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Dotyczą one wprowadzenia i udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci tabletek i plastrów zawierających m.in. oxykodon i fentanyl. Inne zarzuty dotyczą poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Proceder trwał od 2023 roku. Zarzutami objęto m.in. 52 – letniego lekarza, który wystawiał nieprawdziwe recepty na leki opioidowe, 39 – letnich mężczyznę i kobietę, którzy wprowadzali te środki odurzające do obrotu, 50 – letniego mężczyznę, które wywoził leki opioidowe do Holandii oraz 35 – latka i 31 – latka, którzy brali udział w obrocie znaczną ilością wskazanych substancji.

Jednym z obiorców leków zawierających w składzie substancje narkotyczne, okazał się 45 – letni ksiądz z jednej z parafii na Mazowszu. Przedstawiono mu zarzuty popełnienia przestępstwa udziału w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych.

W wyniku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przeczytaj również:

Źr. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu