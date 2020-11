To nie jest żadne świętowanie polskiej niepodległości, to są regularne, wojenne marsze, które rok rocznie przetaczają się ulicami Warszawy – w ten sposób Marsz Niepodległości podsumowuje Hanna Lis. Dziennikarka poinformowała o incydencie, który miał miejsce w jej kamienicy.

Do zdarzenia doszło, kiedy pochód zbliżył się do Alei 3 Maja na Powiślu. Na jednym z balkonów znajdowała się tęczowa flaga i banner Strajku Kobiet. W stronę mieszkania poleciały race. Jedna z nich spadła na balkon mieszkania znajdującego się dwa piętra niżej.

W lokalu pozostawiono uchylone drzwi, przez które wystawała firanka. Płomienie racy zajęły tkaninę. Wkrótce na miejscu pojawiła się straż pożarna. Okazuje się, że w tym samym budynku zamieszkuje Hanna Lis. Dziennikarka relacjonowała sytuację w mediach społecznościowych.

– Ci cholerni patridioci, przechodząc z racami koło mojego domu, właśnie podpalili jedno z mieszkań. Do pierdla z nimi wszystkimi, zdelegalizować ten cholerny marsz nienawiści – powiedziała Lis w relacji na Instagramie.

Dziennikarka podkreśliła, że na miejscu pojawiły się aż cztery zastępy straży pożarnej. Jednocześnie narzekała na postawę policji. – Nie widzę tutaj kordonów policji, ani stu policyjnych suk, które broniły domu prezesa Kaczyńskiego przed kobietami. Dziwna sprawa, prawda? Ale płoną mieszkania w centrum Warszawy, spoko. Dalej odpalają race, jakby się nic nie stało – mówiła.

Lis nie ma wątpliwości, że Marsz Niepodległości powinien być zdelegalizowany. – To nie jest żadne świętowanie polskiej niepodległości, to są regularne, wojenne marsze, które rok rocznie przetaczają się ulicami Warszawy. To powinno być w końcu zdelegalizowane, zanim ktoś w końcu zginie, zanim ktoś na tej wojnie zginie – podkreśliła.

W dalszej części relacji przyznała, że sytuacja mogła się zakończyć tragedią. – To nie jest tak, że ta raca wpadła do mieszkania przez przypadek. Była wymierzona w mieszkanie, na którego balkonie wisi baner strajku kobiet. I teraz zacytuję to, co się pojawia na tym filmiku. Jeden z bandziorów mówi: „niech płonie ku*wa”. A drugi przytomnie zauważa: „to nie to mieszkanie”. No brawo wy, brawo za taki patriotyzm – dodała.

Źródło: Instagram, „Super Express”/ se.pl