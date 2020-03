Żenująca maskarada – tak komentuje wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Garwolinie Iwona Hartwich. Posłanka zaatakowała widocznego na zdjęciu lekarza, oskarżając go o „przebranie się za ratownika”. Prawda okazała się jednak zupełnie inna.

Nadzwyczajna sytuacja związana z epidemią koronawirusa to najtrudniejszy okres dla pracowników służby zdrowia. W sobotę prezydent Andrzej Duda udał się do Garwolina, aby osobiście podziękować lekarzom i innym członkom personelu medycznego za ich pracę w trudnych dniach.

W spotkaniu z prezydentem wziął udział m.in. Krzysztof Żochowski, lokalny radny Prawa i Sprawiedliwości oraz dyrektor szpitala. Na sytuację natychmiast zareagowali oburzeniem przeciwnicy obozu rządzącego. Najwięcej emocji wzbudził emocjonalny wpis autorstwa Iwony Hartwich.

Posłanka wprost oskarżyła głowę państwa o prowadzenie kampanii „na koronawirusie”. – W Garwolinie prezydent Duda rzekomo spotkał się z ratownikami medycznymi. Okazuje się, że za ratownika przebrał się dyrektor szpitala, radny PiS – napisała. – Żenująca maskarada – dodała. W podobnym tonie sprawę komentowała także „Gazeta Wyborcza”.

Oskarżenia wywołały falę komentarzy. Internauci zwracali uwagę, że Żochowski jest dyrektorem odwiedzanej przez prezydenta placówki i choćby z tego powodu powinien być na spotkaniu. Poza tym, lekarz często jeździ karetką pogotowia. – Poza dyrektorowaniem regularnie wsiada w karetkę i jeździ do chorych – odpowiedział Radosław Fogiel z PiS.

Jeśli PO traci w sondażach to nie dlatego, że rząd i PAD są siłą rzeczy bardziej eksponowani. Traci głównie dlatego, że ogromna większość ich wkładu to teraz wpisy w takim stylu. Ludzie są przerażeni a pani na bezpiecznej poselskiej posadzie ma do zaoferowania to. pic.twitter.com/7Yxo5Vbwe9