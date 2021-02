Paulina Hennig-Kloska ogłosiła dzisiaj, że podjęła ostateczną decyzję o zmianie barw partyjnych. Posłanka KO zdecydowała się wesprzeć powstający ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Komunikat posłanki wywołał wiele kontrowersji. Nawet Dominika Długosz z „Newsweeka” nie wytrzymała i wytknęła posłance, że jeszcze kilka dni temu mówiła coś zupełnie odwrotnego.

Hennig-Kloska opublikowała na Facebooku oświadczenie, w którym poinformowała o powodach swojej decyzji. „Uwierzyłam w niego, bo jest autentyczny i ma marzenia o lepszej Polsce, takie, jakie miałam wchodząc do polityki w 2015 roku. Wierzę, że przewróci scenę polityczną i jest szansą na przerwanie rządów złej władzy. Dlatego chcę go wesprzeć na tak wczesnym etapie. Dziś twardo stoję na nogach i wiem co robię” – napisała.

Czytaj także: Scheuring-Wielgus atakuje Hennig-Kloskę. „Zdradzi Hołownię”

„Nie zmieniam poglądów, nie zmieniam wartości. Dalej będę walczyć o demokratyczne państwo prawa, niezależność mediów, godność polskich kobiet, rozsądek, umiar i odpowiedzialność w polityce” – pisała dalej Hennig-Kloska.

Dominika Długosz z „Newsweeka” nie wytrzymała i przypomniała, że jeszcze w czwartek Hennig-Kloska mówiła coś zupełnie odwrotnego. „Pani poseł, przecież na korytarzu w Sejmie mówiła pani do nas w czwartek, że nie może pójść do Hołowni, bo się nie zgadzacie w sprawach fundamentalnych. Jest to poziom absurdu, który nawet mnie – po 25 latach pracy z politykami – zaskakuje” – napisała dziennikarka.

Pani poseł, przecież na korytarzu w Sejmie mówiła pani do nas w czwartek, że nie może pójść do Hołowni, bo się nie zgadzacie w sprawach fundamentalnych. Jest to poziom absurdu, który nawet mnie – po 25 latach pracy z politykami – zaskakuje. — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) February 15, 2021

Przypomnijmy, wokół transferu politycznego Hennig-Kloski wiele kontrowersji narosło już kilka dni temu. Wówczas posłanka stanowczo zaprzeczyła plotkom. „Rozumiem, że plotki to sól pracy dziennikarzy, ale nie zawsze są prawdziwe. Warto sprawdzać u źródła” – napisała na Twitterze. Również Katarzyna Lubnauer przekazywała wówczas, że nie będzie kolejnego transferu do Polski 2050. Informowała, że rozmawiała z Pauliną Hennig-Kloską, która miała zapewnić, że nie chce przejść do Hołowni. Ostatecznie stało się jednak inaczej.

Czytaj także: Dworczyk komentuje konflikt w Porozumieniu: „Liderem jest Gowin”

Źr. twitter; facebook; wPolityce.pl