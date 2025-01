Chcąc osiągnąć sukces w branży usług hotelowych, trzeba brać pod uwagę wiele istotnych czynników rynkowych, a jednym z nich jest szybkość i efektywność oferowanych usług. By skutecznie zadbać o optymalizację działań operacyjnych, właściciele hoteli mogą skorzystać z e wsparcia systemu HMS, pozwalającego na automatyzację i usprawnienie wielu obszarów działalności – finansów, obsługi gości, gastronomii itp. Wdrożenie sprawdzonego i funkcjonalnego oprogramowania to kluczowy element biznesowej strategii, zwłaszcza dla hoteli wypoczynkowych i resortów.

Czym jest system HMS?

System HMS ma istotne znaczenie w sprawnym zarządzaniu hotelem, gdyż umożliwia automatyzację działań operacyjnych związanych z działalnością obiektu: gastronomią, obsługą gości, SPA, sprzedażą czy revenue itp. Oprogramowanie pomaga także monitorować i korygować ewentualne niedociągnięcia oraz eliminować błędy, dotyczące obsługi finansów lub pracy personelu. Warto zaznaczyć, że Hotel Management Suite to nowatorskie oprogramowanie, które – dzięki modułowej budowie i wszechstronnym funkcjom – można dostosować do potrzeb, celu oraz specyfiki prowadzonego biznesu.

Hotel Management Suite – ile to kosztuje?

Wdrożenie systemu hotelowego to jedna z kluczowych decyzji, które należy rozpatrywać długofalowo. Hotel Management Suite to inwestycja na wiele lat, która nie tylko przełoży się na osiągane zyski ale także będzie rozwijać się wraz z obiektem. Oprogramowanie oferuje możliwość dostosowania wykorzystywanych funkcji, ich zakresu czy uprawnień użytkowników. HMS jest zatem najlepszą propozycją dla hoteli, które chcą stać się liderami i wyprzedzić konkurentów biznesowych. Warto pamiętać, że HMS ze względu na swoją elastyczność i wszechstronność umożliwia kompleksowe zarządzanie niemal wszystkimi obszarami działalności hotelu. Ma to istotne znaczenie w ustalaniu ceny oprogramowania.

Możliwość dostosowania HMS

HMS to zestaw zintegrowanych narzędzi, dzięki którym można zarządzać wszystkimi operacjami hotelu. Bazą całego systemu jest program hotelowy PremiumHotel. To właśnie PMS stanowi element, który łączy pozostałe narzędzia i wspólne dane o obiekcie oraz Gościach. Aplikacja PremiumStay dedykowana jest bezpośrednio Gościom, którym daje narzędzia do zarządzania pobytem, rezerwacjami czy zakupem usług dodatkowych. Warto dodać, że HMS oferuje szereg dodatkowych rozwiązań, takich jak m.in. ekrany dotykowe POS, wyświetlacze KDS, interaktywny kiosk dla czy telewizja hotelowa.

Istotne znaczenie HMS w branży hotelarskiej

System HMS zdobywa coraz większą popularność zwłaszcza wśród dużych obiektów czy grup hotelowych, gdyż oferuje szereg udogodnień dedykowanych tego typu obiektom. Wsparcie standardów obsługi gości oraz zarządzania obiektem mają istotne znaczenie w osiąganiu celów biznesowych. HMS to idealne rozwiązanie dla hoteli, które chcą kierować się w swojej działalności najwyższymi standardami i udoskonalać ofertę zgodnie z preferencjami gości. I choć Hotel Management Suite wydaje się skomplikowanym systemem, to w gruncie rzeczy jego obsługa nie jest trudna – a wdrożenie obejmuje pakiet dedykowanych szkoleń i konsultacji.

Materiał zewnętrzny