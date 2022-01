Archiwalne nagranie z TVP Info trafiło do internetu. Możemy na nim obejrzeć rozmowę, w której uczestniczą Danuta Holecka, dziennikarka stacji telewizyjnej, oraz Jerzy Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Archiwalne nagranie, które na Twitterze opublikował jeden z internautów przedstawia rozmowę szefa WOŚP Jerzego Owsiaka oraz dziennikarki Danuty Holeckiej. Rozmowa została przeprowadzona przed 21. finałem WOŚP w studiu TVP Info.

Rozmowa pomiędzy Owsiakiem a Holecką jest bardzo serdeczna. Dziennikarka zwraca się do szefa WOŚP per „Jurku” i sugeruje, by Orkiestra, zgodnie z hasłem przewodnim WOŚP, grała do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Przyznała także, że przed laty jej synek korzystał z inkubatora oznaczonego charakterystycznym serduszkiem. „Za to również bardzo dziękuję” – powiedziała Danuta Holecka. „Cieszę się bardzo” – odpowiedział Owsiak.

„Uratowaliście wiele ludzkich istnień” – dodała po chwili dziennikarka TVP. „Nie narzekamy, nie bijemy piany, po prostu robimy swoje. Ludzie to dostrzegają i mówią „róbcie to najlepiej”. Robimy to najlepiej, jak potrafimy i jak tylko możemy to zrobić” – stwierdził w odpowiedzi Jerzy Owsiak. „I róbcie to do końca świata i jeden dzień dłużej” – podsumowała Holecka, która następnie przekazała na licytację WOŚP swój długopis.

Pod nagraniem pojawiło się wiele wpisów internautów. Większość z nich była zaskoczona sposobem rozmowy przeprowadzonej na antenie TVP Info, a przede wszystkim jej serdecznością.