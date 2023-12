Po wyborach 15 października dotychczasowa opozycja zdobyła większość w Sejmie. Fotel marszałka objął Szymon Hołownia i zaczął zyskiwać dużą popularność. Tymczasem słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje, że kariera polityczna byłego prezentera TVN może nie potrwać długo.

Hołownia jako marszałek Sejmu zyskuje dużą popularność, co paradoksalnie może bardzo nie podobać się liderom pozostałych formacji dotychczasowej opozycji. Na razie jeszcze nic na to nie wskazuje, ale nie można wykluczyć scenariusza wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

Znany jasnowidz Krzysztof Jackowski przekonuje, że Hołownia wywoła wielki kryzys. „Nieważne, kto ten rząd sklei. W kwietniu będzie pierwszy głęboki kryzys. I to wcale nie będzie przez prezydenta Dudę, tylko przez marszałka Hołownię. To jest nowy kwiatek, który nigdy nie był w polityce. On jest świeży” – przepowiadał jasnowidz z Człuchowa w rozmowie z „Super Expressem”.

„Teraz ta popularność Hołowni wywoła zazdrość innych liderów. Wszyscy będą podkreślać swój indywidualizm. Ich porozumienie będzie kruche. Dlatego mogą nas czekać przedwczesne wybory” – twierdzi Jackowski.

Źr. Radio ZET