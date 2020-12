Szymon Hołownia podczas dzisiejszej konferencji prasowej zaprezentował nazwiska nowych osób, które zasilą szeregi tworzącego się ugrupowania Polska 2050. Zapowiedział także, że jego współpracownicy prowadzą rozmowy z wieloma obecnymi parlamentarzystami. Celem jest utworzenie własnego koła poselskiego w perspektywie kilku tygodni.

„Chcielibyśmy na początku przyszłego roku zaprezentować naszych kolejnych parlamentarzystów” – powiedział lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia podczas konferencji. Zapewnił, że rozmawia zarówno z posłami, jak i senatorami reprezentującymi wszystkie siły polityczne obecne w Sejmie. „Może poza stroną rządzącą, bo tam są różnego typu trudności” – zastrzegł. Zaznaczył jednak, że koło poselskie powstanie w perspektywie kilku tygodni.

Hołownia podkreślił, że zależy mu na tym, aby do jego ruchu dołączyli „społecznicy, a nie frontmeni partii politycznych”. Wprost przypomina, że jak dotąd, ruch zasiliła posłanka Hanna Gil-Piątek, która opuściła klub Lewicy.

Hołownia prezentuje nowe twarze

Hołownia zaprezentował nazwiska nowych osób wspierających jego formację. Wśród nich jest łódzki radny Bartłomiej Dyba-Bojarski, ekolożka Katarzyna Jagiełło, specjalistka w dziedzinie spraw europejskich Anna Radwan-Röhrenschef oraz dr ekonomii Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

„Jesteśmy z różnych stron. Widzimy gospodarkę, widzimy potrzeby klimatu, widzimy potrzeby polskich samorządów. Widzimy to, że dzisiaj Unia Europejska, wbrew temu, co mówi nam PiS i Ziobro nie jest wcale w Brukseli. Jest w Warszawie, Kłodzku, Łodzi, Pabianicach. Wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. To nie jest obcy twór. To jest nasz dom.” – mówił Hołownia.

Trwa konferencja prasowa Ruchu Polska 2050, przedstawiająca nowe twarze naszego ruchu. Zapraszam. https://t.co/u6xZdPYAvI — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) December 18, 2020

„Będziemy próbowali zrobić wszystko, żebyśmy znowu poczuli się jak w domu i żeby ten dom, i inni jego lokatorzy też mogli poczuć, że jesteśmy domownikami, a nie awanturnikami. To są ludzie z naszego DNA. Ludzie, którzy przychodząc z różnych stron, są obywatelami tego kraju, którzy chcą wziąć za niego odpowiedzialność, a nie być tylko biernymi obserwatorami. Głowa, serce i ręce Polski 2050 zmieni Polskę” – twierdzi Hołownia.

