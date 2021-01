W mijającym tygodniu Szymon Hołownia pozyskał dla swojego ruchu senatora Jacka Burego i była minister Joannę Muchę. Jak informuje „Wprost” na tym może się nie skończyć, bo politycy nowego ruchu sondują Michała Boniego. Portal zwraca uwagę, że w ostatnim czasie Boni dystansował się od Platformy.

„Wprost” informuje, że Szymon Hołownia i jego współpracownicy „już od jakiegoś czasu” sondują, czy Michał Bonie nie zechciałby wesprzeć ich formacji. Gdyby tak się stało byłby to kolejny duży transfer polityczny w ostatnich dniach. Dotąd obowiązywał głównie jeden kierunek: z KO do Polski 2050.

Czytaj także: Dworczyk: nie rozważamy scenariusza komercyjnych szczepień

Portal zwrócił się z prośbą o komentarz do samego zainteresowanego. Boni stwierdził, że „sam nie wykonuje żadnych ruchów”. „Czuję się dziś poza partiami politycznymi. Uniwersytet SWPS i prace eksperckie” – odpowiedział pytany, czy kusi go Hołownia i jego nowe ugrupowanie.

Słowa te mogą o tyle dziwić, że – jak czytamy na Wprost.pl – Boni jeszcze niedawno „czynnie brał udział w spotkaniach online partyjnych grup”.

Hołownia zyskuje nowych współpracowników

W środę na konferencji prasowej w Sejmie Joanna Mucha ogłosiła swoje rozstanie z PO. Była minister sportu poinformowała, że dołączy do projektu Szymona Hołowni Polska 2050.”Nadszedł taki moment, w którym zorientowałam się, że ja i PO jesteśmy w innym miejscu” – powiedziała.

Natomiast w poniedziałek Hołownia poinformował o podjęciu współpracy z Burym na konferencji prasowej. „W ruchu 2050 chodzi nam o sprawczość, o rozwiązywanie problemów. O to, żebyśmy posuwali ten świat do przodu. Żebyśmy naprawiali Rzeczpospolitą, którą psują rządy Prawa i Sprawiedliwości” – twierdził były kandydat na prezydenta Polski.

Czytaj także: Schetyna gorzko podsumowuje odejście Muchy z PO. „To jest pytanie do przewodniczącego partii”

Były prezenter TVN poinformował dodatkowo, że Bury dołącza do Ruchu Polska 2050. „Jacek Bury jest niezależnym duchem. To senator, który po latach odebrał mandat w Lublinie Prawu i Sprawiedliwości. Zwyciężył mimo, że wszyscy mówili, że to nie może się udać” – mówił.

Źr. wprost.pl; wmeritum.pl