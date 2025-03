Obecny Marszałek Sejmu Szymon Hołownia bierze udział w wyborach prezydenckich, jednak sondaże nie dają mu dużych szans. Podczas konferencji prasowej dziennikarze nie darowali tego tematu i dopytali, czy lider Trzeciej Drogi nie zamierza przypadkiem wycofać się z wyścigu o Pałac Prezydencki.

Dziennikarze pytali, czy Hołownia zamierza udać się na „kampanijny urlop” w związku z trwającą kampanią wyborczą. Marszałek odparł, że pełni funkcję najlepiej, jak potrafi, „w poczuciu głębokiej odpowiedzialności za państwo”.

„Natomiast rzeczywiście jest tak, że to już jest (ten) czas, więc w najbliższych dniach na pewno poinformuję, jak będzie wyglądał mój kalendarz w ciągu dwóch i pół miesiąca i ostro ruszę w Polskę na spotkania nie z klasą polityczną, tylko z wyborcami. Po to, żeby ich przekonać, że oczywiście ten bieg prezydencki, który się toczy, jest bardzo ważny” – powiedział.

Pojawił się temat rotacyjnej zmiany na funkcji marszałka. „Ja ze swoich zobowiązań, które zostały podpisane na pewno będę się wywiązywał. Wiecie, że marszałka wybiera Sejm. Żeby oszczędzić wszystkim tego dylematu muszę po prostu wygrać wybory prezydenckie, wtedy myślę, że jeden problem zniknie nam z agendy i wszyscy będą bardzo szczęśliwi. A znam takich, którzy będą wręcz pijani szczęściem. Myślę, że to też byłoby nie najgorsze dla Polski” – zapewnił Hołownia.

Dziennikarze nie odpuścili i dopytali również o fatalne sondaże, które w zasadzie nie dają mu najmniejszych szans na wejście do II tury. Zapytano zatem, czy Hołownia nie zamierza się wycofać z wyborów. Hołownia odparł, że „nigdy takich planów nie było i nigdy takich planów nikt nie miał”. Zaprzeczył również, aby toczyły się na ten temat rozmowy, na co wskazywały niektóre plotki.

Podkreślił, że to on podjął decyzję o kandydowaniu i będzie kandydował „niezależnie od tego, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Polska 2050 zechce kontynuować to poparcie”.

