Szymon Hołownia na dobre zagościł już w polskiej polityce. Były prezenter TVN przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską, że w ostatnich miesiącach spojrzał na media z innej perspektywy. – Dało mi to dużo do myślenia. Nie wiem, czy chciałbym tam się znowu znaleźć – podkreślił. Były kandydat na prezydenta podzielił się również refleksją na temat swojej byłej stacji.

Na początku grudnia ubiegłego roku Szymon Hołownia ogłosił, że zamierza kandydować w wyborach prezydenckich 2020 roku. Były prowadzący programu „Mam talent!” przyznaje, że ostatnie miesiące były wyjątkowo intensywne. Podzielił się nawet refleksją na temat stanu mediów.

– 20 lat przepracowałem w telewizji, a przez ostatnie pół roku zobaczyłem media z innej strony. I dało mi to dużo do myślenia – stwierdził w programie „Tłit” Wirtualnej Polski. – Nie wiem, czy chciałbym tam się znowu znaleźć – dodał.

Hołownia przekonuje, że od czasu zakończenia kampanii nie otrzymał propozycji powrotu do stacji. Wyraził również podziw za bezstronność stacji. – W kampanii miałem nawet przemożne wrażenie, że tam się ode mnie odcięli i udawali, że się nie znamy – stwierdził. W jego ocenie był to dowód, że TVN nie chciał być łączony z żadnym z kandydatów.

Szymon Hołownia utworzył ruch Polska 2050

Wynik wyborczy utwierdził byłego prezentera TVN, że powinien pozostać w polityce. W celu skoncentrowania energii i entuzjazmu swoich wyborców zdecydował się utworzyć stowarzyszenie Polska 2050. W środę ogłosił, że projekt właśnie zaczyna swoją działalność.

„Miło mi oficjalnie poinformować, że stowarzyszenie Polska 2050 uzyskało osobowość prawną. Kontynuujemy budowę struktur ogólnopolskich, docelowo we wszystkich powiatach. Chętnych do wspólnej pracy gorąco zapraszam do kontaktu z liderami lokalnymi we wszystkich województwach” – napisał na Twitterze.

