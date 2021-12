Szymon Hołownia gościł w środę u Beaty Lubeckiej w Radiu ZET. Występem lidera ruchu Polska 2050 zaciekawił się Rafał Ziemkiewicz. Publicysta zwrócił jednak uwagę na… wygląd byłego kandydata na prezydenta.

Szymon Hołownia pojawił się na antenie Radia Zet, gdzie komentował m.in. trudną sytuację epidemiczną w kraju. – To jest chaos i to jest mgła, i to jest wszystko za późno. Nie chcę powiedzieć, że to jest kpina, bo do tej pory to była kpina co oni robili i jak myśleli o wprowadzaniu obostrzeń, natomiast to, co powiedzieli wczoraj jest po prostu chaosem i mgłą. I jest za późno – krytykował rządzących.

Lider Polska 2050 zastanawia się, dlaczego rząd reaguje tak późno. – Proszę sobie teraz wyobrazić, że te wszystkie rzeczy, o których albo większość rzeczy, będą dopiero od 1 marca. Dlaczego od 1 marca? Powinny być od 15 grudnia – mówił zdegustowany.

🎥 Nowe obostrzenia? "To chaos, mgła, bez podstawy prawnej i nadal rząd potyka się o własne nogi"@RadioZET_NEWS #GośćRadiaZET ⬇️https://t.co/C33CUjz1Y4 pic.twitter.com/TZB7T524x2 — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) December 8, 2021

Hołownia przyznaje jednak, że w tym momencie nie uważa obowiązkowych szczepień za dobre rozwiązanie. – Być może przyjdzie taki czas jeżeli dobrze nie zrobimy tego kroku A, czyli wysycenia środkami zachęty do szczepień ludzi – ocenił.

Rozmowa Hołowni wywołała mnóstwo komentarzy. Zareagował m.in. Rafał Ziemkiewicz. Publicysta nie odniósł się jednak do meritum. Poruszył kwestię… wyglądu lidera Polski 2050. „A co to się tak na twarzy opuchło? To od nadmiaru jadła czy napitków?” – zapytał.