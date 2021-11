Nie ma gorszej antyreklamy dla szczepień niż właśnie buta i arogancja takich ludzi, którzy grożą posłom nożem – obwieścił poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Jego słowa odnosiły się do prof. Andrzeja Horbana. Jak zareagował naukowiec?

Janusz Kowalski ma wielkie zastrzeżenia do polityki rządu dot. propagowania szczepień w Polsce. Podczas rozmowy w Radiu ZET wprost zgłosił pretensje do członka Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim, prof. Andrzeja Horbana.

– Jeżeli takie osoby jak Horban nadal się będą wypowiadały, to nie ma gorszej antyreklamy dla szczepień niż właśnie buta i arogancja takich ludzi, którzy grożą posłom nożem – stwierdził polityk.

Prowadzący Andrzej Stankiewicz poprosił o doprecyzowanie, o jakie groźby użycia noża chodzi. – Publiczna deklaracja pana profesora o tym, że otwiera mu się nóż i chętnie by tego noża w stosunku do posłów użył – podkreślił Kowalski.

Janusz Kowalski : „prof Horban groził mi i posłance Siarkowskiej nożem !”



– „Ale jak to, nie przypominam sobie takie sytuacji”, dopytuje Stankiewicz



– „mówił, że nóż mu się w kieszeni otwiera” stwierdził nasz Janusz, który ma dzisiaj imieniny 😂 pic.twitter.com/qp8AVlI69s — Der MaTi #czescwujku (@mat3oosh) November 21, 2021

Polityk Zjednoczonej Prawicy nawiązał w ten sposób do wypowiedzi. prof. Horbana w TVN24. Dziennikarka użyła wówczas metafory „otwierania noża w kieszeni”. – Czy panu się otwiera nóż w kieszeni, jak pan widzi posłów, którzy jeżdżą do domu dziecka i tam uniemożliwiają zaszczepienie dzieci? – zapytała. – No tak, tak, gdybym umiał się posługiwać tym nożem, to pewnie bym się posłużył – odparł prof. Horban.

Członek Rady Medycznej jeszcze w niedzielę odpowiedział na zarzuty Kowalskiego. – Stanowczo chciałbym oświadczyć, że nigdy nikomu nie groziłem, już zwłaszcza panu posłowi Kowalskiemu – wyjaśnił prof. Horban. Następnie dodał, że „jest bardzo ciekaw jak się czuje pan poseł, biorąc na swoje sumienie setki ludzi, którzy umierają z powodu COVID-19, a się nie zaszczepili, bo ulegli jego propagandzie”.