Rok temu Katarzyna Dowbor i ekipa programu „Nasz nowy dom” pomogła 6-osobowej rodzinie z Józefkowa. Niestety pani Żaneta, jej partner Marek i dzieci nie cieszyli się długo pięknie wyremontowanym domem. Teraz przeżywają prawdziwy horror.

W ostatnią niedzielę 19 lutego doszło do pożaru domu. Szybko okazało się, że to budynek, który w ubiegłym roku wyremontowała ekipa programu „Nasz nowy dom”. To nie pierwszy taki przypadek, ale za każdym razem poruszają one opinię publiczną.

Po pożarze w Wąwolnicy w sieci pojawiły się nawet sugestie, że do pożarów mogło dochodzić na skutek błędów ekipy „Nasz nowy dom”. Wtedy do sprawy odniosła się prowadząca Katarzyna Dowbor. „My oddajemy dom i w tym momencie jest on już własnością tych ludzi. Nie każemy im robić czegoś po naszemu, oni robią wszystko po swojemu. Przez cztery lata wszystko działało idealnie i ten dom funkcjonował, a my tych ludzi nie ubezwłasnowolniamy, sami mogą dokonywać zmian w swoim domu. Jego mieszkańcy muszą sami o niego dbać, bo są dorosłymi ludźmi” – powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z „Faktem”.

Niestety w ostatnią niedzielę doszło do kolejnego podobnego pożaru. Tym razem spłonął budynek, który w 2022 roku wyremontowała ekipa programu „Nasz nowy dom”. Pani Żaneta, która wraz z partnerem Markiem, wychowuje czworo dzieci, mieszkała w zaledwie 35-metrowym domku odziedziczonym po dziadku. Rodzina próbowała sama przeprowadzić remont, ale koszty były zbyt duże. Nie długo cieszyli się z nowego domu.

„Spłonęło poddasze, trochę elewacji, częściowo więźba dachowa i zostało uszkodzone pokrycie z blachy, Ponadto zalane zostały pomieszczenia na dole” – powiedział bryg. Andrzej Myśliwiec, dowódca JRG w Lipnie w rozmowie z lokalnym portalem lipno.naszemiasto.pl. Wstępnie poinformowano, że przyczyną pożaru była „nieostrożność osób nieletnich”. Straty oszacowano na około 200 tysięcy złotych.

Przeczytaj również:

Źr. se.pl; facebook