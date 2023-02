Jacek Rozenek, znany polski aktor, przyznał wprost, że jest zrujnowany finansowo. Jego słowa brzmią po prostu przerażająco i smutno.

Jacek Rozenek to popularny polski aktor. Występował w filmach, serialach, ale parał się również dubbingiem. Użyczał swojego głosu wielu postaciom z kreskówek czy bajek. W 2019 roku Rozenek przeszedł rozległy udar, zdiagnozowano u niego także także 12–procentową frakcję wyrzutową serca.

Lekarze nie dawali aktorowi wielkich szans na powrót do zdrowia. Pomimo tego on sam nie poddał się i podjął walkę o swoją sprawność. Dojście do zdrowia kosztowało go jednak nie tylko wiele sił, ale i środków finansowych.

Aktor opowiedział o tym w rozmowie z „Twoim Imperium”. Powiedział tam wprost, że jest zrujnowany finansowo, a choroba kosztowała go naprawdę sporo.

Jacek Rozenek szczerze o swojej sytuacji finansowej

– Pracuję w teatrze, na planie serialu i nagrywam powieść. Powoli odbijam się od dna i spłacam długi. Ale trzy i pół roku to był dla mnie stracony czas, bo praktycznie byłem bez pracy – powiedział Jacek Rozenek.

Aktor dodał, że musiał sprzedać swoje mieszkanie, żeby spłacić zaciągnięte wcześniej zobowiązania. – Musiałem sprzedać mieszkanie warte milion złotych, żeby spłacić długi. Ale i tak nie wszystko spłaciłem – wyznał aktor w rozmowie z „Twoim Imperium”.

– Pieniędzy nie mam wcale. Wszystko, co zarobię, idzie na spłatę długów – powiedział szczerze Jacek Rozenek. Dodał jednocześnie, że nie oczekuje pomocy od państwa, nie ma również do nikogo pretensji.

