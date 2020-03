Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawiła zalecenia dla osób z objawami koronawirusa. Okazuje się, że pacjenci wykazujący takie objawy powinni unikać leku ibuprofen. Jego działanie może znacznie pogorszyć stan chorych. WHO zastrzega jednak, że nadal trwają badania mające to potwierdzić.

WHO opublikowała swoje zalecenia po tym, jak sprawę nagłośnił francuski minister zdrowia, Olivier Veran. Polityk stwierdził, że leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, mogą być „czynnikiem nasilającym infekcję” w przypadku choroby Covid-19.

Kwestia nie jest jednak do końca zbadana. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia Christian Lindmeier powiedział dziennikarzom w Genewie, że eksperci WHO analizują ten problem. Zalecił również, by raczej odstawić ibuprofen i zastąpić go na przykład paracetamolem. Rzecznik WHO podkreślił również, że absolutnie koniecznym jest, aby każdy lek stosowano zgodnie z zalecanymi dawkami.

W rozmowie z radiem RMF FM w podobnym tonie wypowiedział się dr Paweł Grzesiowski, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. „W przypadku infekcji wirusowych w ogóle stosowanie w nadmiarze niesteroidowych leków przeciwzapalnych nie jest rozsądne,” – stwierdził. Do tej grupy należy właśnie ibuprofen.

„Blokujemy wtedy reakcję odpornościową, która ma zwalczyć wirusa, w tym szczególnie hamujemy wydzielanie interferonu. Dlatego nie należy lekami zwalczać gorączki poniżej 38 st. C, ponieważ w ten sposób hamujemy odpowiedź zapalną i reakcję immunologiczną.” – wyjaśnia dr Grzesiowski.

