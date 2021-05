Iga Świątek już w najbliższym tygodniu przystąpi rozpocznie próbę obrony tytułu królowej na kortach Rolanda Garrosa. Podczas konferencji prasowej odniosła się po raz kolejny do Rafaela Nadala. Polska tenisistka nie ukrywa od początku, że Hiszpan jest jej wielkim idolem.

Już w tym tygodniu rozpoczną się zmagania we French Open. Tytułów w grze pojedynczej bronić będą Rafael Nadal i Iga Świątek. Hiszpan w ubiegłym roku zdobył mistrzostwo na kortach Rolanda Garrosa po raz 14. Dla Polki był to absolutny debiut.

Iga Świątek jako juniorka trenowała na kortach akademii właśnie Rafaela Nadala. Do dziś nie ukrywa, że jest wielką fanką Hiszpana. W ostatnim czasie udało jej się „upolować” zdjęcie z zawodnikiem. Doszło do tego po turnieju w Rzymie, gdzie oboje triumfowali. „Może będziemy mieli okazję omówić to później, ale w zeszłym roku odbyliśmy krótką pogawędką, a wczoraj powiedział do mnie „cześć”. Na razie jestem zbyt przytłoczona, żeby się nawet przywitać” – powiedziała ze śmiechem.

„Jestem jego wielką fanką i jeśli będę miała okazję zapytać go o kilka rzeczy, a także nauczyć się czegoś od niego, byłoby wspaniale. Ale oboje jesteśmy zajęci, dlatego wiem, że trudno będzie to zaplanować” – dodała.

Czytaj także: Jest film ze szczepienia reprezentantów. Kibice zwrócili uwagę na reakcję Milika [WIDEO]

Źr.: WP Sportowe Fakty