Iga Świątek osiągnęła historyczny sukces. Wygrywając finał US Open stała się pierwszą Polką, która zdołała to osiągnąć. Wiąże się to również z niebagatelną nagrodą finansową. Polska tenisistka wygłosiła rozbrajający komentarz, gdy usłyszała kwotę.

Po wygranej w finale US Open Iga Świątek odebrała nie tylko puchar, ale również czek na kwotę 2,6 mln dolarów. To równowartość aż 12 mln zł. „Dobrze, że nie w gotówce” – zażartowała polska tenisistka odbierając czek na kolosalną sumę.

"I'm really glad that it's not in cash." 😂🤑 pic.twitter.com/yqTGbHtpbC — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022

Polska tenisistka nie kryła emocji po spotkaniu. „Nie miałam dużych oczekiwań przed tym turniejem. Za mną trudny, bardzo ciężki sezon. Bardzo się cieszę, że wytrzymałam mentalnie” – powiedziała.

Zwyciężczyni US Open usłyszała też pytanie o znaczenie jej wygranej w Polsce. „Jeszcze nie wiem, co to oznacza. Ale to na pewno coś bardzo ważnego, słyszę to już tutaj na stadionie. Dziękuję Wam bardzo. Zwłaszcza teraz, kiedy musimy być zjednoczeni. Bardzo się cieszę, że łączę ludzi poprzez sport. Tenis staje się w Polsce coraz bardziej popularny” – mówiła Iga Świątek.

To trzeci tytuł wielkoszlemowy, jaki wygrała Iga Świątek. Wcześniej tenisistka z Raszyna dwukrotnie triumfowała we French Open, wygrywając ten turniej w 2020 i 2022 roku.

