Polscy siatkarze awansowali do półfinału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Podczas meczu wspierała ich tenisistka Iga Świątek Jeden z zawodników określił ją w zabawny sposób.

Reprezentanci Polski pokonali Słowenię 3-1 i awansowali do półfinału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. To wielki sukces zawodników oraz szkoleniowca, Nikoli Grbicia.

– Byłem bardzo nerwowy. Nie ma szans, gdy ty tego nie czujesz. Każdy, kto ma najwięcej doświadczenia i ten, który jest pierwszy raz tutaj, odczuwa, ale jest tylko różnica, jak na to reagujesz – powiedział Serb. – Jest tylko różnica, jak to rozeznasz i zaczniesz robić to, co robiłeś każdego dnia, czyli grać dobrą siatkówkę – dodawał.

Warto podkreślić, że podczas meczu polskich siatkarzy wspierała Iga Świątek. Polska tenisistka była przy drużynie i wspólnie z zawodnikami cieszyła się z awansu do kolejnej fazy prestiżowego turnieju.

Po meczu wpis dotyczący naszej sportsmenki zamieścił jeden z siatkarzy. Łukasz Kaczmarek, bo o nim mowa, określił Igę mianem „talizmanu”. – Jesteśmy w półfinale. Z talizmanem zwycięstwa Igą Świątek – napisał zawodnik na Instagramie.

