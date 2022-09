Memy z Igą Świątek i Robertem Lewandowskim w rolach głównych są od dłuższego czasu prawdziwymi hitami sieci. Przedstawiają parę najsłynniejszych polskich sportowców jako zaciekłych rywali. Ostatnio o stosunek do nich zapytany został zawodnik FC Barcelony, teraz podobne pytanie zadano Idze Świątek.

Iga Świątek i Robert Lewandowski to obecnie z pewnością najpopularniejsi polscy sportowcy na świecie. Memy przedstawiające ich rzekomą rywalizację od miesięcy są hitem sieci. Trudno się więc dziwić, że sami główni bohaterowie w końcu zostali o nie zapytani.

Ostatnio w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem odniósł się do nich Robert Lewandowski. „Widziałem parę razy te memy, jeśli można je tak nazwać. Nie powiem, jest to fajne, śmieszne, ale oczywiście ja jestem osobą, która kibicuje innym sportowcom niż zazdrości. Parę jednak widziałem i są one topowe” – mówił piłkarz reprezentacji Polski.

Teraz w trakcie konferencji prasowej z udziałem PZU do memów odniosła się Iga Świątek. Jej reakcja również była pozytywna. „Jeśli chodzi o memy z Robertem, to mnie śmieszą. Mam nadzieję, że nie sprawiają przykrości Robertowi. Nie wysyłamy ich sobie, jeszcze nie jesteśmy na takim etapie, ale na pewno poruszę ten temat, jak się spotkamy przy najbliższej okazji” – powiedziała.

Źr.: Meczyki