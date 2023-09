Andrzej Duda ogłosił w środę, że Polska chce zorganizować Igrzyska Olimpijskie w 2036 r. Prezydent zwrócił uwagę, że w ostatnich latach w Polsce z powodzeniem odbywały się duże imprezy sportowe, więc także Olimpiada mogłaby się odbyć.

Duda zabrał głos podczas 2. Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. „Mieliśmy w ciągu ostatnich 11 lat naprawdę duże sportowe wydarzenia – Euro 2012 i Europejskie Igrzyska w 2023 roku” – wyliczał prezydent.

„To wszystko skłoniło nas do tego, by podjąć starania o największe możliwe sportowe wydarzenie, mianowicie o letnie igrzyska olimpijskie. Chcę ogłosić, że jest naszą ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o letnie igrzyska olimpijskie w naszym kraju w roku 2036” – mówił prezydent.

„Jesteśmy przekonani, że do tego czasu będzie gotowy Centralny Port Komunikacyjny. Pod względem infrastrukturalnym, komunikacyjnym powinniśmy być w stu procentach gotowi do tak wielkiego przedsięwzięcia” – powiedział Duda.

Duda zapowiedział wystosowanie oficjalnego pisma w tej sprawie. „W najbliższych dniach przygotuję stosowny list do prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przekażę go na ręce pana prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który spotka się z przewodniczącym MKOl 6 października. Wierzę w to, że to skutecznie uruchomi nasze starania i w efekcie otrzymamy możliwość przeprowadzenia letnich igrzysk olimpijskich” – dodał prezydent.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News