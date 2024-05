Mamy czas pierwszych komunii świętych. Wielu gości zaproszonych na tę uroczystość zastanawia się, ile powinno przekazać do koperty w formie prezentu.

Ile dać do koperty na komunię? To pytanie zdaje się zadawać wiele osób, które zostały zaproszone na tę uroczystość. Jasnym jest, że największy nakład finansowy ponoszą przede wszystkim rodzice chrzestni, ale i dziadkowie oraz najbliższa rodzina.

W przypadku chrzestnych, mówimy o 2024 roku, kwotą bazową powinno być minimum 500 złotych. Poniżej schodzić raczej się nie powinno. Bywa jednak, że niektórzy dają do koperty dużo więcej, np. ponad 1000 złotych. Istotne jest jednak to czy oprócz pieniędzy chrzestni dają też prezent. Jeżeli tak, wówczas kwota przekazana do koperty może być mniejsza.

Co z dziadkami? Tutaj mówi się o kwocie do 500 złotych. Może być to jednak o 200 złotych mniej lub w przypadku większych możliwości finansowych – 200 złotych więcej. Jeżeli jednak dziadkowie mają trudną sytuację materialną wówczas dla rodziny nie powinno stanowić problemu przekazanie skromnego upominku lub po prostu sama obecność. Wszak nie prezenty i pieniądze są tutaj najważniejsze.

Ile dać do koperty na komunię? Co ze „zwykłymi” gośćmi?

Co jeśli zostaliśmy zaproszeni na komunię, ale pozostajemy dalszą rodziną lub znajomymi? Tutaj również mówi się o kwocie do 500 złotych, aczkolwiek elastyczność jest dużo większa niż w przypadku dalszej rodziny. Równie dobrze może być to bowiem np. 200 złotych. Nikt nie powinien mieć do nas pretensji.

Jeżeli mamy taką ochotę datek w kopercie może zastąpić np. prezent. Mogą to być również dewocjonalia, który nabędziemy w wielu sklepach oferujących tego typu asortyment.

Pamiętajmy również, że komunia to wydarzenie stricte religijne, więc powinniśmy pomyśleć o prezentach, które ugruntują wiarę młodego człowieka. Może być to więc np. różaniec, modlitewnik czy krzyżyk.

