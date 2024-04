Główny Urząd Statystyczny opublikował raport z najnowszymi danymi. Wskazują one, że pod koniec 2023 r. ludność Polski wyniosła 37 mln 637 tys. Oznacza to spadek o 130 tys. w porównaniu do roku wcześniejszego.

GUS zwrócił uwagę, że liczba ludności zmniejsza się począwszy od 2012 r. Najnowszy raport wskazuje, że pod koniec 2023 r. ludność Polski wyniosła 37 mln 637 tys. Oznacza to spadek o130 tys. względem roku wcześniejszego. W ogólnej liczbie ludności Polski kobiety stanowią prawie 52 proc. Na 100 mężczyzn przypada ich 107.

GUS wskazuje, że ludność Polski maleje głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego. W 2023 r. liczba urodzeń okazała się niższa od liczby zgonów o prawie 137 tys. Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł – 3,6 i obniżył się o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z ubiegłym rokiem.

W 2023 r. zarejestrowano ponad 272 tys. urodzeń żywych. Liczba urodzeń spadła o prawie 33 tys. w porównaniu do 2022 r. GUS podkreślił, że jest to najniższa liczba urodzeń odnotowana w całym okresie powojennym.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM