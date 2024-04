Dramat w Niemczech. Na miejscu zamordowani zostali dwaj ukraińscy żołnierze, którzy przebywali za naszą zachodnią granicą na leczeniu.

Do dramatu, który wstrząsnął całymi Niemcami, doszło w sobotę w godzinach popołudniowych w mieście Murnau am Staffelsee. Lokalna policja podaje, że na terenie centrum handlowego znaleziono dwóch mężczyzn z ranami kłutymi. Jeden z poszkodowanych jeszcze żył, gdy na miejscu zjawili się funkcjonariusze.

– Natychmiast zaalarmowano służby ratunkowe, które na miejscu ustaliły, że jeden z mężczyzn w wyniku poważnych obrażeń zmarł. Drugi, u którego początkowo stwierdzono bardzo poważne obrażenia, również zmarł po przewiezieniu do pobliskiego szpitala – podano w komunikacie.

Zamordowani mężczyźni to obywatele Ukrainy i czynni żołnierze. Mieli 23 oraz 36 lat. Niemiecka policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania sprawy mordu w centrum handlowym.

Jeszcze tego samego dnia zatrzymano głównego podejrzano. Okazało się, że jest to 57-letni Rosjanin. Mężczyzna usłyszał zarzut morderstwa. Trafił również do aresztu.

Andrij Capiljenko, ukraiński dziennikarz, podaje, że prawdopodobny sprawca to zagorzały zwolennik Putina, który popiera wojnę na Ukrainie. Wcześniej wielokrotnie, w formie demonstracyjnej, nosi na swoich ubraniach naszywki z literą „Z” – symbolem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dziennikarz dodaje też, że ukraińscy żołnierze mieli poważne obrażenia kończyn i nie byli w stanie bronić się przed napastnikiem.

– Według wstępnych danych zmarli obywatele byli żołnierzami odbywającymi rehabilitację medyczną w Niemczech. Konsulowie Ukrainy wyjaśniają informacje o jednostkach, w których zmarli pełnili służbę i nawiązują kontakt z ich bliskimi – podało ukraińskie MSZ.

