Dawid Kubacki w ośmiu ostatnich konkursach Pucharu Świata stanął na podium. Z tego powodu znacznie przesunął się w tegorocznej klasyfikacji płac. Polak zajmuje w niej obecnie trzecie miejsce.

Dawid Kubacki wygrał dwa ostatnie konkursy w Titisee-Neustadt. Mimo to, nie udało mu się wygrać w nowym turnieju Titisee-Neustadt 5, ponieważ w piątkowych kwalifikacjach zajął dopiero ósme miejsce. Tym samym nagroda w wysokości 25 tysięcy franków szwajcarskich przeszła mu koło nosa. Mimo to, Polak ma w tym sezonie powody do zadowolenia.

Jak wynika z listy płac Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, Kubacki zarobił w tym sezonie 91 200 franków szwajcarskich, czyli około 360 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że w skład tej kwoty wchodzą jedynie nagrody za poszczególne miejsca w konkursach Pucharu Świata. Nie została w niej uwzględniona nagroda za triumf w Turnieju Czterech Skoczni, za które polski skoczek otrzymał 20 tysięcy franków szwajcarskich. Nie uwzględnia także indywidualnych kontraktów sponsorskich i reklamowych, których kwoty objęte są tajemnicą.

Na czele listy znajduje się Stefan Kraft, który zarobiło ponad 109 tysięcy franków, czyli około 432 tysiące złotych. Z kolei drugi Karl Geiger wzbogacił się w tym sezonie o ponad 99 tysięcy franków, czyli 392,5 tysiąca złotych.

Również Kamil Stoch i Piotr Żyła mają powody do zadowolenia. Zawodnicy zarobili w tym sezonie 233,5 oraz 173,5 tysiąca złotych. Jakub Wolny wzbogacił się o około 55 tysięcy złotych, Maciej Kot o 13,5 tysiąca, Stefan Hula o 12 tysięcy a Klemens Murańka o 1,5 tysiąca.

Źr.: WP Sportowe Fakty