Według amerykańskiego wywiadu, podczas inwazji na Ukrainę zginęło już ponad 7 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Informację w tej sprawie przekazuje dziennik „New York Times”, który przy okazji zaznacza, że są to „ostrożne szacunki”.

Ponad 7 tysięcy rosyjskich żołnierzy miało zginąć w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę – wynika z danych amerykańskiego wywiadu, które przytacza „New York Times”. To znacznie niższa liczba niż podaje strona ukraińska informująca już o kilkunastu tysiącach żołnierzy zabitych i wziętych do niewoli. Dziennik zaznacza jednocześnie, że są to „ostrożne szacunki”.

„New York Times” informuje jednocześnie, że ta liczba to dla Rosjan ogromna strata. „Na Ukrainie zginęło już więcej Rosjan, niż żołnierzy amerykańskich podczas toczonych przez 20 lat wojen w Afganistanie i Iraku łącznie” – czytamy.

Żr.: Onet