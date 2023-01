Główny Urząd Statystyczny potwierdził swoje wstępne wyliczenia. Wynika z nich jednoznacznie, że w grudniu inflacja spadła z 17,5 proc. rok do roku do 16,6 proc. rok do roku. Tym samym oznacza to spadek inflacji już drugi miesiąc.

GUS podaje, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. wzrosły rdr o 16,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja w grudniu wyniosła 16,6 proc. rdr i 0,2 proc. mdm.

W grudniu 2022 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do grudnia 2021 r. o 16,6% (wskaźnik cen 116,6), a w stosunku do listopada 2022 r. wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).https://t.co/1VPkYblfFn#GUS #CPI #WskaźnikCen #inflacja pic.twitter.com/KKStXXgUXJ — GUS (@GUS_STAT) January 13, 2023

Największy wzrost dotyczy kosztów użytkowania mieszkania lub domu, a także nośników energii – o 22,6 proc. Niewiele mniejsza inflacja dotyczy żywności i napoi bezalkoholowych – 21,5 proc. Najmniej wzrosły natomiast koszty odzieży i obuwia – 7,6 proc.

Na naszej infografice sprawdzisz jak kształtował się wzrost cen w grudniu 2022 r. w porównaniu z grudniem 2021 r. w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych. https://t.co/1VPkYblfFn#GUS #CPI #WskaźnikCen #statystyki #inflacja pic.twitter.com/tYkdXh5lIk — GUS (@GUS_STAT) January 13, 2023

Cytowany przez radio RMF FM, Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że obniżenie się inflacji do 16,6 proc. to głównie efekt spadku opłat za ogrzewanie. „Maleje również tempo wzrostu cen żywności. Niemniej inflacja dalej jest mocno rozpowszechniona – wzrost cen po wyłączeniu kosztów żywności i energii wzrósł do 11,6 proc.” – stwierdził. Zwrócił uwagę, że szybciej rosły ceny odzieży, usług zdrowotnych i rekreacyjnych.

