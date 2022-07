Ojciec, syn i butelka szampana. Najpierw butelkę próbuje otworzyć syn, później ojciec. Na koniec następuje wybuch i szampan zalewa pokój. To nagranie od lat jest hitem polskiego internetu. Portal echodnia.eu dotarł do jego bohaterów. Jak wyglądają po latach?

Nagranie pod tytułem „Otwieranie szampana” obejrzało na przestrzeni lat miliony internautów. Okoliczności i sposób otwierania butelki alkoholu wywołały również mnóstwo komentarzy.

„Ten cały film jest tak absurdalny… Chłopak, który wygląda jednocześnie na 15 i 40 lat, ojciec nucący Ave Maria i ta piękna scenografia polskiego mieszkania w latach 90 :) i na końcu ten śmiech. Popłakałem się” – czytamy w jednym z nich.

Portal echodnia.eu dotarł bohaterów filmiku. Okazuje się, że pochodzą oni z Kielc. Materiał nagrano w 1997 roku, czyli 25 lat temu. „Państwo Matuszakowie świętowali wtedy 25-lecie swojego małżeństwa” – czytamy.

Dziennikarzom udało się porozmawiać z autorami. – Zacząłem filmować nasze rodzinne świętowanie, ponieważ bardzo lubiłem to robić. Bartek miał otworzyć szampana, ale było z tym trudno, więc ja postanowiłem włączyć się do pomocy. Żona przejęła kamerę, a my z synem siłowaliśmy się z szampanem – powiedział pan Tadeusz Józef Matuszak w rozmowie z portalem.

– Szampan nadal nie dawał się otworzyć, więc wpadłem na pomysł, że spróbuję korek podważyć łyżeczką. Efekt był absolutnie niespodziewany, a jako, że jesteśmy rodzinką, która raczej więcej się śmieje niż jest poważna, to nie przejęliśmy się tym w ogóle, a cała sytuacja mocno nas rozbawiała – dodał.