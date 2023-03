Niech Pan weźmie odpowiedzialność za drugą część sceny politycznej na opozycji – zaapelował senator Jacek Bury. W ten sposób polityk Polski 2050 wskazał potencjalnego koalicjanta dla Koalicji Obywatelskiej.

Wybory za około pół roku, jednak temperatura polityczna narasta z każdym dniem. Ostatnio powrócił temat bloków opozycyjnych formacji i startu pod jednym szyldem grupy partii anty-PiS.

Na takie rozwiązanie naciska zwłaszcza Platforma Obywatelska. Środowisko tej formacji uważa, że jest to najlepsza metoda na przejęcie władzy po Prawie i Sprawiedliwości.

Jacek Bury apeluje do PO. Z tą partią powinni zawrzeć koalicję?

Do takiego rozwiązania sceptycznie odnoszą się jednak politycy Polski 2050. Doskonałym tego przykładem jest nagranie, które umieścił na swoim koncie senator Jacek Bury.

– Kochani chciałem się odnieść do słów Donalda Tuska, który ostatnio powiedział: „Mniejsze partie opozycyjne powinny się określić co do jednej listy”. Popatrzcie jak wygląda rzeczywistość na polskiej scenie politycznej – podkreślił na wstępie.

– Tutaj mamy Zjednoczoną Prawicę. Takie „orwellowskie” zwierzątko – zaznaczył, wskazując na świnię. – Tutaj mamy centrum, gdzie jesteśmy my: Polska 2050 i PSL – dodał, pokazując ułożone draże w kolorze zielonym i żółtym.

Następnie pokazał rozrzucone pozostałe kolory i zwrócił się z apelem do Donalda Tuska. – Polska 2050 i PSL udowodniły, że potrafią współpracować i mamy zdolność koalicyjną. Dogadujemy się. Niech Pan weźmie odpowiedzialność za drugą część sceny politycznej na opozycji i uporządkuje to. Dogadajcie się, dogadajcie się z Lewicą! – zaproponował.

– Jak już Pan to wszystko uporządkuje, myślę, że będzie o czym rozmawiać w obrębie całej opozycji. Zachęcam do pracy – dodał.