Słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski od dłuższego czasu nie ma dobrych wieści dla swoich słuchaczy. W kolejnych wizjach podaje coraz więcej szczegółów złych wydarzeń, które niebawem mają nadejść. Okazuje się, że także Polska odegra pewną rolę w tym, co ma nadejść.

Jasnowidz z Człuchowa jako miejsce potencjalnego konfliktu najczęściej wskazuje Bliski Wschód. Tym razem jednak przyznał, że także Polska odegra pewną rolę. Mało tego. Według niego wszystko już przygotowano, a szczegóły poznali nawet najważniejsi polscy politycy.

„Morawiecki spodziewa się… To ma być nagłe, niespodziewane, ale on już wie, więc jakby to było zagrane. Jakby Morawiecki miał świadomość, że nagle w Polsce pojawi się kilka bardzo ważnych osobistości ze świata” – mówi Jackowski. „Stanie się jakaś sytuacja nadzwyczajna, gdzie kilka ważnych osób, prawdopodobnie to będą osoby każda z innego państwa, które nagle zdecydują się przylecieć do Polski w jakichś ważnych kwestiach” – dodaje.

„Ja to nazywam po swojemu, to będzie stworzenie nagłej jakiejś konwencji obronności. Dlaczego do Polski oni przylecą?… Przecież Polska jest w NATO, a tu taka wizyta…” – zastanawia się Jackowski.

„Trzy korytarze… Polska jest północnym korytarzem do czegoś, co się ma zdarzyć w niedalekiej przyszłości, w razie wzniecenia się wojny. Być może nie chodzi tu tylko o wzniecenie się wojny na Ukrainie, może tu chodzić o powstanie drugiej wojny. Polska będzie miała znamię, nazwę „korytarza północnego”. Siedem państw może taktycznie wziąć udział w innej wojnie… Polska byłaby siódmym krajem albo ósmym krajem” – mówi dalej Jackowski.

Na koniec Jackowski sugeruje, że Polska weźmie udział w czymś, co na szczęście nie będzie działo się na naszych ziemiach. „Odnoszę wrażenie, że w dość szybkim tempie jest przygotowywane… jakieś kontyngenty, jakby się miało coś wydarzyć, albo ewentualnie może się to zdarzyć i między innymi nasz kraj jest przygotowany na działania, ale nie u siebie” – powiedział Jackowski.

