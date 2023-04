Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, przedstawił swoim widzom kolejną wizję. Tym razem dotyczy ona wydarzeń, które mają nastąpić podczas majówki.

Jackowski w rozmowie z serwisem o2.pl powiedział, co czeka Polaków podczas majówki. To, co interesuje nas wszystkich to z pewnością pogoda. Wiele osób planuje bowiem wyjazdy za miasto, dlatego woleliby, aby nie padał deszcz, a temperatura umożliwiała np. wędrówki po okolicy.

Jasnowidz z Człuchowa przyznaje, że pogoda początkowo będzie kapryśna, jednak z czasem będziemy mieli do czynienia z prawdziwą letnią pogodą. Wtedy zrobi się naprawdę przyjemnie.

– Kwiecień i maj podzieliłbym na dwa etapy. Pierwszy z nich właściwie mamy i on jeszcze potrwa. Jest to kapryśna pogoda, czyli niestety słońce będzie walczyło z chmurkami – powiedział Krzysztof Jackowski.

– Dopiero w drugim etapie – koniec kwietnia, maj, zrobi się od razu lato. Będzie taki przeskok. Teraz mamy kapryśną wiosnę, a jak już te chmurki dadzą sobie trochę spokoju, to od razu będzie ciepło jak latem – dodał jasnowidz.

