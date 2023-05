Jasnowidz Krzysztof Jackowski w swoich programach w serwisie YouTube często przeprowadza wizje na podstawie zdjęć znanych polityków. Gdy wziął zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawił dość niepokojącą wizję.

Jasnowidz ma wrażenie, że „w prezydenta głowie jest to, że Polska jest w pełnej gotowości”. „To słowo Brześć, które mi się skojarzyło, widzę na mapie, że jest blisko Terespolu, tam jest przejście graniczne… Ta gotowość ma trwać do momentu zamknięcia przejścia w Brześciu, czyli Terespolu, czyli na granicy polsko-białoruskiej. Zamknięcie tego punktu granicznego będzie miało związek z tą gotowością” – mówił Jackowski.

„Trudno powiedzieć, czy to strona polska zamknie przejście, czy Białoruś odetnie przejście na Polskę. To mi się kojarzy ze słowem „prowokacja”, ale to wie prezydent, czyli jeżeli to wynika z prezydenta głowy, to zamknięcie na przejściu w Brześciu, w Terespolu po stronie polskiej, miałem wrażenie, że to jest pewna prowokacja. I jeżeli prezydent już to wie, to znaczy, że ma się to stać od strony polskiej i to z naszej strony miałaby być ta prowokacja?” – kontynuował jasnowidz Jackowski.

Jasnowidz Jackowski wspomniał też o trzech alertach gotowości i ma wrażenie, że jesteśmy „w najwyższym stopniu alertu”. Wrócił też do wizji o podziale naszego kraju – nadal jest zdania, że będzie „pewna część Polski, z której ludzie będą chcieli uciekać”.

