Rzecznik Komendanta Głównego Policji, Mariusz Ciarka zaskoczył odpowiadając na pytanie, czy służby współpracują z jasnowidzami. Nie trzeba było długo czekać aż tę wypowiedź komentuje jasnowidz Krzysztof Jackowski.

Choć jasnowidz Jackowski od wielu lat zapewnia, że współpracuje z policją przy poszukiwaniu zaginionych, to jednak dawniej policja temu zaprzeczała. Tymczasem obecny rzecznik policji Mariusz Ciarka zaskoczył swoją nową wypowiedzią na ten temat.

„Zgodnie z art. 22 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Policja przy wykonywaniu swych zadań może korzystać z pomocy osób nie będących policjantami. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie udzielającej pomocy Policji, w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych” – powiedział Ciarka w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

„Policja korzysta z różnych źródeł informacji. Staramy się wyczerpać wszelkie możliwości, zdarza się, że weryfikujemy również informacje przekazywane przez jasnowidza najczęściej rodzinie osoby poszukiwanej. Nadmieniam, że nigdy nie gromadzono danych w zakresie współpracy jednostek Policji z jasnowidzami poprzez dokumentowanie ich np. w formie rejestru” – podkreślił rzecznik KGP, cyt. przez wirtualnemedia.pl.

Tę wypowiedź szybko skomentował najsłynniejszy polski jasnowidz. Przyznał jednak, że wraz z wiekiem nabrał dystansu. „Jak byłem młodszy, mniej doświadczony, miałem żale do policji, ale życie powoduje, że człowiek dojrzewa. Gdyby pan Mariusz Ciarka powiedział coś odwrotnego, ja bym to zrozumiał. Policja to instytucja, a to, co ja robię jest na pograniczu ogólnie pojętego zabobonu” – powiedział Krzysztof Jackowski w rozmowie z wirtualnemedia.pl.

