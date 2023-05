W poniedziałek rano w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim rozegrały się dramatyczne sceny. Ciężko ranny policjant z raną postrzałową głowy trafił do szpitala. Konieczna była interwencja śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wstępne ustalenia wskazują, że policjant postrzelił się w głowę. Z ciężkimi obrażeniami zabrano go do szpitala. O zdarzeniu pierwszy poinformował portal gorzowianin.com.

Polsat News informuje, że stan mężczyzny był bardzo ciężki, lekarze walczą o jego życie.

Przedstawiciele policji na razie nie komentują sprawy. Nie wiadomo zatem, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy była to próba samobójcza.

„Nie udzielamy komentarzy. To wszystko, co mam w tej chwili do powiedzenia” – stwierdził Łukasz Gospodarek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, cytowany przez „Gazetę Lubuską”.

