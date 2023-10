Paczkomaty Inpost to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, które umożliwia odbiór i wysyłanie przesyłek zautomatyzowany sposób. Są skonstruowane tak, aby dostosować się do trzech podstawowych gabarytów przesyłek, co znacząco ułatwia proces nadawania. Zanim jednak przystąpisz do przygotowania paczki do wysyłki, ważne jest, byś dokładnie określił, który z trzech standardowych rozmiarów skrytek będzie odpowiedni dla Twojej przesyłki.

Niewłaściwe dopasowanie paczki do skrytki może prowadzić do komplikacji. Jeżeli paczka będzie zbyt duża dla wybranej skrytki, nie będzie możliwe jej umieszczenie w Paczkomacie. Warto pamiętać, że w takiej sytuacji brak jest fizycznej obecności kuriera czy pracownika Inpost, który mógłby udzielić wsparcia. Paczkomaty działają bezobsługowo, co oznacza, że cały proces, od nadania do odbioru paczki, musi przebiegać płynnie i zgodnie z ustalonymi procedurami.

Dlatego zaleca się dokładne zapoznanie się z wymiarami dostępnych skrytek przed przystąpieniem do wysyłki. Wiedza ta pozwoli uniknąć potencjalnych problemów oraz gwarantuje, że przesyłka zostanie prawidłowo zdeponowana w Paczkomacie i skutecznie dotrze do odbiorcy. Jeśli nie masz doświadczenia w korzystaniu z Paczkomatów i pierwsza próba się nie powiodła, bo spakowałeś przesyłkę do kartonu, który nie mieści się w paczkomacie, poświęć chwilę i dowiedz się jak anulować nadanie paczki InPost.

Czy można cofnąć paczkę?

Idealnie byłoby, gdyby istniała opcja modyfikacji etykiety przesyłkowej po jej stworzeniu. Z pewnością niejednokrotnie popełniłeś błąd, wprowadzając dane czy błędnie określając wymiary paczki. Najlepiej, gdyby w takiej sytuacji można było wprowadzić zmiany jednym kliknięciem. Niestety rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Gdy Twoja przesyłka została już zaakceptowana i opłata została pobrana, nie masz możliwości wprowadzenia żadnych korekt. Jeśli jednak proces nie został jeszcze zakończony, a status przesyłki wskazuje na „stworzono”, wtedy istnieje szansa na modyfikację. Niemniej jednak, po zatwierdzeniu etykiety, takie działanie staje się niemożliwe, co zmusza do anulowania przesyłki i składania nowego zamówienia. Dlatego warto dokładnie sprawdzić wszystkie dane przed potwierdzeniem. Strona Inpost dostarcza precyzyjne wymiary skrytek, dlatego warto sięgnąć po miarkę i dokładnie wymierzyć paczkę przed jej wysłaniem.

W paczkomacie możesz umieścić przesyłkę o różnych kształtach – czy to kwadratową, prostokątną czy nawet okrągłą. Do jej zapakowania możemy użyć kartonu, koperty czy foliowej torby. Kluczową kwestią jest jednak przestrzeganie ustalonych wymiarów skrytek proponowanych przez Inpost. Do wyboru mamy trzy gabaryty skrytek:

gabaryt A– maksymalne wymiary 8 X 38 X 64 cm, maksymalna waga: 25 kg,

gabaryt B– maksymalne wymiary 19 X 38 X 64 cm, maksymalna waga: 25 kg,

gabaryt C– maksymalne wymiary 41 X 38 X 64 cm, maksymalna waga: 25 kg.

Jak zatrzymać paczkę InPost?

Masz do dyspozycji dwa praktyczne sposoby, by zapobiec zwrotowi przesyłki do Nadawcy. Pierwszym z nich jest przekierowanie kurierskiej paczki do Paczkomatu, co daje Ci swobodę wyboru nawet jeśli chodzi o inny rejon kraju czy inne miasto. Druga opcja to korzystanie z aplikacji InPost Mobile, która pozwala na przedłużenie terminu odbioru o kolejne 24 godziny. Dzięki temu, jeśli wiesz, że nie zdążysz odebrać przesyłki w pierwotnym terminie, możesz zyskać dodatkowy czas, nie ryzykując jej zwrotu do Nadawcy. Wykorzystując te możliwości, masz pewność, że przesyłka będzie czekać na Ciebie w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

Jak edytować nadanie paczki InPost?

Czy da się edytować nadanie paczki, kiedy etykieta została wygenerowana w aplikacji czy pozostaje nam już tylko jedno, czyli trzeba ją anulować?

Istnieje wiele sposobów na uzyskanie odpowiedniej etykiety wysyłkowej do umieszczenia paczki w paczkomacie. Gdy korzystasz z oficjalnej strony do zakupu usługi, wszystko jest znacznie prostsze. Nie ma potrzeby dzwonienia na infolinię ani martwienia się o zwrócenie środków czy o potencjalną pustą skrytkę, którą zobaczy odbiorca przesyłki. Jeżeli Twoja paczka nie pasuje do wskazanego gabarytu, po prostu złóż wniosek o anulację etykiety na stronie Inpost. Twoje zgłoszenie zostanie prędko rozpatrzone i środki zostaną zwrócone na konto w ciągu dwóch tygodni. Następnie możesz ponownie przystąpić do procesu tworzenia etykiety, jej opłacenia i umieszczenia na przesyłce. Pamiętaj, by tym razem dokładnie zmierzyć paczkę i unikać kolejnej anulacji.

Czy po nadaniu paczki w paczkomacie możliwe jest ponowne otwarcie skrytki?

Po umieszczeniu przesyłki w skrytce Paczkomatu i zamknięciu drzwiczek, system Paczkomatu traktuje ją jako nadaną i gotową do dalszej dystrybucji. W tym momencie wszelkie operacje związane z tą skrytką stają się niedostępne dla nadawcy. Oznacza to, że jeżeli nadawca miałby potrzebę dostępu do paczki – czy to z powodu zapomnienia dołączenia jakiegoś elementu, czy chęci sprawdzenia zawartości – nie ma możliwości ponownego otwarcia skrytki.

Takie zabezpieczenie ma na celu nie tylko ochronę przesyłki przed potencjalnymi uszkodzeniami czy zagrożeniami, ale również gwarantowanie bezpieczeństwa innych paczek i skrytek w Paczkomacie. Wprowadzenie tej funkcji ma również na celu zapewnienie efektywnego i sprawnego procesu dystrybucji przesyłek, bez niepotrzebnych opóźnień czy komplikacji.

