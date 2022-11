Kredyt hipoteczny to częsty sposób finansowania zakupu lub budowy nieruchomości. W ramach umowy można pożyczyć ponad milion złotych! Jednak jest to zobowiązanie na wiele lat. W tym czasie możesz np. doznać uszczerbku na zdrowiu i stracić pracę. Aby móc w tym czasie spłacać zadłużenie bez martwienia się o bezpieczeństwo finansowe rodziny, pomyśl o ubezpieczeniu na życie. Dowiedz się, jak to działa.

Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego to dobry pomysł?

Polisa na życie przy kredycie hipotecznym pozwala zabezpieczyć zarówno interesy banku, jak i kredytobiorcy. Ubezpieczenie gwarantuje wsparcie finansowe w takiej wysokości, aby w trudnej sytuacji wystarczyło na spłatę zobowiązania. Dzięki temu:

● kredytodawca ma pewność, że druga strona umowy spłaci całą kwotę w wyznaczonym terminie bez względu na swoje prywatne problemy. To z kolei sprawia, że bank chętniej udziela kredytu;

● nie trzeba martwić się, że np. po śmierci lub poważnym zachorowaniu bliscy kredytobiorcy wpadną w kłopoty finansowe i stracą dom.

Polisa do kredytu hipotecznego nie jest tym samym co klasyczne ubezpieczenie na życie. Zatem odszkodowanie nie zostanie wypłacone np. za śmierć członka rodziny czy urodzenie dziecka. Aby zabezpieczyć bliskich, należy dodatkowo rozważyć zakup indywidualnej polisy rodzinnej.

Od jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego zapewnia wsparcie w dość ograniczonym zakresie. Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli dojdzie do sytuacji, w której kredytobiorca nie będzie mógł spłacić swojego zobowiązania. Oznacza to na przykład:

● śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

● nagłą utratę dochodów – pod warunkiem, że nie doszło do tego z winy kredytobiorcy,

● zdiagnozowanie poważnej choroby, która wiąże się z koniecznością hospitalizacji lub rehabilitacji, co skutkuje brakiem możliwości wykonywania pracy,

● wystąpienie niezdolności do samodzielnej egzystencji na skutek nieszczęśliwego wypadku,

● pobyt w szpitalu.

Dzięki odszkodowaniu uzyskanemu z polisy na życie przy kredycie hipotecznym spokojnie zapłacisz raty i zachowasz płynność finansową, nawet gdy nie będziesz mógł zarabiać.

Gdzie kupić polisę na życie przy kredycie hipotecznym?

Polisę do kredytu hipotecznego często oferują same banki, podczas podpisywania umowy na pożyczkę. To wygodne, gotowe rozwiązanie. Nie trzeba porównywać dostępnych ofert towarzystw, a składka na ubezpieczenie jest automatycznie doliczana do raty kredytu. Jednak nie masz wpływu na zakres ochrony ani na wysokość opłat. Przez to istnieje ryzyko, że przepłacisz za polisę. Aby tego uniknąć, samodzielne porównaj dostępne oferty ubezpieczeń.

Dobre ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym można znaleźć u doświadczonego eksperta. Skontaktujesz się z nim np. za pośrednictwem internetowej porównywarki polis. Wystarczy, że wejdziesz na stronę kalkulatora i zaznaczysz, że szukasz polisy kredytu hipotecznego, aby wyświetlił się formularz zgłoszeniowy. Zostaw tam swój numer telefonu i określ preferowaną godzinę rozmowy, aby konsultant mógł zadzwonić i wyjaśnić wszystkie szczegóły.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym pozwoli Ci uniknąć problemów finansowych w trudnych sytuacjach. Warto więc rozważyć jego zakup.

Materiał zewnętrzny partnera