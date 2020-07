Jego produkcja trwa zaledwie sekundy, z kolei rozkład – setki lat. Plastik, bo to o nim mowa, to obecnie najbardziej problematyczny odpad. Sieje on spustoszenie w całym globalnym ekosystemie i degraduje środowisko naturalne, szkodząc również człowiekowi. Jak temu przeciwdziałać? Wbrew pozorom, ograniczenie zużycia plastiku nie jest trudne. Można to robić nawet podczas codziennych zakupów.

Plastik problemem całego świata

Apokaliptyczna wizja świata zalanego plastikiem zdaje się być coraz bardziej realna. Jak podaje portal Ulica Ekologiczna (1), brak zdecydowanych reakcji i namacalnych zmian może sprawić, że już w 2050 roku w morzach i oceanach będzie pływać więcej plastikowych butelek niż ryb. Bez wątpienia – tworzywo sztuczne ściąga na mieszkańców Ziemi prawdziwą ekologiczną katastrofę.

O tym, z jak wielką skalą problemu mamy do czynienia, świadczą dobitnie konkretne i zatrważające dane, które możemy znaleźć m.in. na stronie WWF (2). Jak alarmuje organizacja, w ciągu ostatnich 65 lat produkcja plastiku wzrosła z 2 mln ton do aż 348 mln ton rocznie!

Dlaczego zmniejszenie zużycia plastiku jest konieczne?

Wydaje Ci się, że Twoje codzienne wybory nie mają wpływu na środowisko? Być może da Ci do myślenia fakt, że aż 50% odpadów z wód to plastikowe produkty jednorazowego użytku. Te z kolei sieją spustoszenie wśród morskich zwierząt, które mylą plastikowe elementy z pożywieniem lub zaplątane w foliowe torebki giną w wyniku braku możliwości ruchu i oddychania.

Warto zdać sobie sprawę, że człowiek jako element globalnego ekosystemu, również nie pozostaje obok tych wydarzeń. Ryby, które mylą małe kawałki plastiku z planktonem, trafiają w końcu na nasze talerze. Koniec końców, działalność człowieka szkodzi nie tylko niewinnym zwierzętom, ale także i nam samym.

Mniej plastiku – więcej w portfelu

Ograniczenie zużycia plastiku to nie wybór – to po prostu konieczność. Wbrew jeszcze wciąż często spotykanej opinii, wcale nie jest to takie trudne. Wystarczy kilka drobnych zmian w codziennych nawykach, które bez większego trudu jest w stanie wprowadzić tak naprawdę każdy. Dotyczy to przede wszystkim zakupów – to bowiem właśnie one są głównym źródłem największego zużycia plastiku.

Co więcej, w proekologicznych działaniach coraz liczniej wspierają konsumentów popularne sklepy, oferując m.in. papierowe torby na zakupy, siateczki wielorazowe czy produkty w opakowaniach stworzonych z mniejszej ilości tworzyw sztucznych. Częstą praktyką jest także rezygnacja z żywności oferowanej do tej pory w foliowych woreczkach lub plastikowych pojemnikach na rzecz tej sprzedawanej luzem. Warto zauważyć, że ostatnia metoda walki z plastikiem niesie korzyści nie tylko dla środowiska, ale i samych konsumentów. Produkty na wagę są bowiem po prostu tańsze, czego dowodzi niemal każda ulotka – np. gazetka Lidla, ulotka Biedronki czy Kauflandu (3).

Jak ograniczyć plastik podczas zakupów?

Zatem – jak ograniczyć plastik podczas zakupów? Oto 4 proste sposoby, dzięki którym pomożesz środowisku!

Kupuj produkty bez opakowań – zamiast decydować się na żywność w opakowaniu (i płacić tym samym więcej), wybierz opcję jej zakupu na wagę. Wspomniane owoce i warzywa, produkty sypkie czy słodycze na wagę kosztują często o wiele mniej niż ich odpowiedniki, które zapakowane są w plastikowe pojemniki. Korzystaj z własnych toreb – rozkład torebki foliowej zajmuje setki lat. A ile ich zużycie? Z reguły kilkanaście minut, pozwalających na dostarczenie produktów ze sklepu do domu. Zrezygnuj z foliówek na rzecz toreb wielokrotnego użytku, koszy wiklinowych czy torebek materiałowych. Unikaj również pakowania w foliowe siatki pojedynczych warzyw i owoców. Kupując ich większą ilość postaw na wielorazowe woreczki (znajdziesz je np. w sieci Lidl czy Kaufland) lub własnoręcznie uszyte saszetki. Kupuj napoje w szklanych butelkach – szkło to surowiec, który w porównaniu do plastiku, jest o wiele mniej toksyczny dla środowiska. Znacznie lepiej poddaje się również rozdrobnieniu. Co więcej – przerobiony na piasek praktycznie niczym nie różni się od tego naturalnego! Jak możemy przeczytać na stronie Lidla (4), piasek pozyskany ze szkła z recyklingu może być wykorzystywany nawet do uprawy roślin! Planuj zakupy – zanim wybierzesz się do sklepu, przygotuj listę potrzebnych produktów, co pomoże Ci w uniknięciu kupowania zbędnych artykułów (oferowanych z reguły w plastikowych opakowaniach). W tym celu skorzystaj ze sklepowych ulotek. Większa część z nich, m.in. gazetka Lidla, Biedronki, sklepu Kaufland czy Carrefour dostępna jest w sieci. Dzięki temu ograniczysz ilość nabywanego plastiku i będziesz mieć pod kontrolą swój budżet.

Jak widzisz, ograniczenie plastiku podczas zakupów wcale nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Wprowadź zatem zmiany do swojego życia już dziś, robiąc coś dobrego dla siebie i innych – podziękuje Ci za to nasza planeta i następne pokolenia.

Źródła: