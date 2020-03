Wszystkim osobom, które rozpoczęły swoją karierę zawodową w 2019 roku serdecznie gratulujemy. Po zarobieniu pierwszych pieniędzy, niestety, najprawdopodobniej teraz (do 30 kwietnia 2020 roku) jest czas, aby odpowiednio zgłosić ten fakt do organów podatkowych – a dokładniej właściwych urzędów skarbowych. Obecnie ustawodawca udostępnia podatnikom różne formy rozliczenia – od papierowej (tradycyjnej możliwości pracy) przez elektroniczne e-PITy i PIT online, aż do usługi Twój e-PIT. Czym charakteryzuje się każda z nich? I wreszcie jak wykorzystać Twój e-PIT w 2020 roku?

Różne sposoby rozliczenia deklaracji podatkowej

Zeznanie podatkowe można przygotować w dwóch podstawowych formach: tradycyjnej oraz elektronicznej. Gdzie:

PIT tradycyjnie:

w przypadku decyzji o pracy tradycyjnej podatnik będzie wypełniał papierowy formularz, który musi następnie dostarczyć do odpowiedniego urzędu skarbowego. Może to zrobić osobiście poprzez wizytę w urzędzie, lub wysyłając list polecony Pocztą Polską. W obu przypadkach powinien uzyskać dowód spełnienia obowiązku zeznaniowego – poprzez uzyskanie pieczęci złożenia PIT (w urzędzie), lub potwierdzenie nadania listu poleconego (Poczta Polska).

PIT elektronicznie:

jeżeli podatnik zdecyduje się na model rozliczenia elektronicznego stanie przed wyborem pomiędzy PIT online, a Twój e-PIT. W obu przypadkach deklarację przygotowuje się na komputerze i przesyła za pomocą sieci internet. Jako dowód przygotowania i odpowiedniego, prawidłowego złożenia zeznania podatkowego podatnik powinien otrzymać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Twój e-PIT – zasady podstawowe

Twój e-PIT jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich podatników, jako ułatwienie w rozliczeniu PIT. Dlatego jego wykorzystanie może być przydatne szczególnie podatnikom rozpoczynającym swoją przygodę z rozliczeniami podatkowymi, którzy nie są pewni swojej wiedzy i doświadczenia. Generalnie usługa Twój e-PIT polega na tym, że na podstawie przekazywanych przez pracodawców i płatników, urzędy i inne zobowiązane podmioty, danych i informacji finansowych, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje dla podatnika zeznanie. Może je wykorzystać, zmienić, sprawdzić, zaakceptować lub odrzucić. Pomoc polega na tym, że dokument jest opracowany za podatnika, dane wprowadzane przez urząd – rola podatnika w zasadzie ogranicza się więc do jego sprawdzenia (teoretycznie nawet ten etap można pominąć, a deklaracja zostanie złożona automatycznie). Należy jednak pamiętać, ż urzędy pracują tylko na posiadanych oficjalnych danych – może być tak, że nie będą mieć pełnych informacji na przykład o przysługujących podatnikowi ulgach i zniżkach.

PIT online czy Twój e-PIT

Szczególnie na początku swojego obowiązku rozliczeniowego podatnicy mogą zastanawiać się nad różnicami pomiędzy dwoma sposobami elektronicznego rozliczenia PIT. Czyli pomiędzy PIT online i Twój e-PIT. Jeżeli chodzi o Twój e-PIT jest to usługa w której Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje dla podatnika zeznanie, które on może wykorzystać. PIT online polega natomiast na możliwości samodzielnego przygotowania indywidualnej deklaracji, z wsparciem profesjonalnej aplikacji do wypełniania PIT. Co ciekawe część profesjonalnych usługodawców obecnie udostępnia nową usługę – Twój e-PIT w PIT online. Jest to hybryda, która pozwala na wypełnienie PIT w aplikacji do PIT online, przy wykorzystaniu deklaracji Twój e-PIT.