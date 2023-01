Mimo tego, że handel kryptowalutami jest możliwy już od kilku dobrych lat, to nadal budzi on wiele emocji i wątpliwości. Wśród często zadawanych pytań, często pada to, gdzie można sprzedać Bitcoiny oraz jak prawidłowo rozliczyć takie transakcje na rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy handel Bitcoinami w Polsce jest legalny?

Nie brakuje osób, które twierdzą, że handel kryptowalutami to szara strefa, gdzie nie obowiązują praktycznie żadne reguły. Wszyscy, którzy tak myślą, są w błędzie. w Polskim porządku prawnym mamy już odpowiednie akty prawne, które jednoznacznie określają zasady związane ze sprzedażą BTC czy Ethereum lub dowolnej innej krypto.

Do jakiego dokumentu można się odwołać, gdy chcemy mieć pewność, że obrót kryptowalutami jest w Polsce w pełni legalny? Kluczowe będzie pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada 2018 roku, który orzekł, że obrót krypto jest zgodny z przepisami, jakie obowiązują nad Wisłą.

To, że każdy z nas może legalnie kupować i sprzedawać kryptowaluty, wiąże się z jeszcze jednym ważnym obowiązkiem – musimy wykazać takie transakcje na rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38. Są one „obciążone” 19-procentowym podatkiem, który musimy uiścić. Więcej informacji o tym, jak sprzedać bitcoin przeczytasz na bitcoinpl.org.

Znajdziemy tam szereg użytecznych informacji, dzięki którym szybko przejdziemy przez cały proces. To także szereg praktycznych danych, które pomogą nam wybrać takie giełdy kryptowalut, które są bezpieczne – odpowiednio zabezpieczone oraz godne zaufania.

Co warto podkreślić, Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta zalecają, by zachować ostrożność przy handlu kryptowalutami.

Jak sprzedać Bitcoina bez weryfikacji?

Na rynku wciąż działa kilka giełd, które pozwalają użytkownikom na zachowanie choćby względnej anonimowości. Warto jednak pamiętać o tym, że obowiązek uwiarygodnienia się w oczach administratora nie zachodzi tylko do chwili, kiedy wymieniamy jedną kryptowalutę na inną – na przykład Bitcoina na Ethereum.

Użytkownicy, którzy chcą sprzedać Bitcoina bez rejestracji muszą jednak mieć na uwadze, że i tak będą musieli podać kilka swoich danych. Zwykle będzie to adres e-mail lub numer telefonu. W praktyce oznacza to, że o pełnej anonimowości można raczej zapomnieć.

O czym trzeba pamiętać, rozliczając się z fiskusem za handel krypto?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, że musimy uwzględnić kryptowaluty w zeznaniu podatkowym nawet wtedy, kiedy nie osiągnęliśmy z tego tytułu przychodu. Jeśli więc inwestycje nie poszły po naszej myśli i wypłaciliśmy mniej, niż zainwestowaliśmy, to wciąż musimy wykazać te dane na druku PIT-38.

Zgodnie z literą prawa, wymiana jednej kryptowaluty na inną, nie stwarza obowiązku podatkowego. Zgodnie z taką interpretacją przepisów, jeśli np. wymieniliśmy 0,5 BTC o wartości około 40 tys. złotych na 6,5 Ethereum po kursie 6 tys. PLN za sztukę, to po wzroście wartości ETH do np. 7 tys. zł, przychód nie powstał.

Jeśli jednak wymienimy nasze 45 tysięcy złotych (z uwzględnieniem zysku, jaki zapewnił nam wzrost wartości Ethereum) na tzw. prawny środek płatniczy, czyli np. na złotówki lub dolary czy euro, to musimy już zapłacić 19% podatku i uwzględnić te dane w zeznaniu podatkowym. Osoby handlujące krypto powinny pamiętać też o tym, że – zgodnie z literą prawa – przychodem będzie też zapłata kryptowalutami za usługi lub towary, np. za smartfona czy laptopa.

Materiał zewnętrzny partnera