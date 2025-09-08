Planujesz wymienić ościeżnicę, ale obawiasz się kucia ścian, kurzu, hałasu i kosztownego remontu? Wbrew pozorom, nie musi tak być! Jeśli Twoja ościeżnica jest uszkodzona (np. spuchnięta od wody lub wilgoci), nieszczelna lub stara i już Ci się nie podoba, czas się jej pozbyć!

Wymiana ościeżnicy — kiedy staje się koniecznością?

Spuchnięta ościeżnica to problem, który najczęściej występuje w pomieszczeniach zalanych oraz takich, które narażone są na wysoką wilgotność — dotyczy to zwłaszcza łazienek, kuchni i pralni. Zarówno losowe zdarzenia – jak zalanie przez sąsiada, awaria pralki czy nieszczelność instalacji wodnej – jak i codzienne kąpiele w wannie lub nieprawidłowo wykonanym prysznicu walk-in, mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia ościeżnicy.

Do tradycyjnych materiałów wykorzystywanych do produkcji ościeżnic należy drewno, materiały drewnopodobne oraz płyty MDF, które łatwo absorbują wilgoć. Jeśli więc dojdzie do zalania, ościeżnica najpewniej ulegnie wypaczeniu, a z czasem może pojawić się na niej także pleśń — wygląda to nie tylko nieestetycznie, ale może też utrudniać otwieranie i zamykanie drzwi oraz powodować ich ocieranie o podłogę. Jedynym rozwiązaniem pozostaje wymiana ościeżnicy na nową.

Ościeżnica do zadań specjalnych — postaw na model w 100% wodoodporny

100% wodoodporna ościeżnica HYDRO PROTECT TM z serii PORTA SYSTEM to propozycja dla osób, które szukają odpowiedniego modelu na lata. Znajdziesz go w ofercie marki PORTA: https://www.porta.com.pl/hydro-protect. Jeśli więc w przyszłości zdarzy się, że pralka zaleje łazienkę, dojdzie do awarii instalacji wodnej lub zabawa brzdąców w wannie znów skończy się powodzią, nie musisz się martwić — żadna ilość wody nie zagrozi ościeżnicy HYDRO PROTECT TM. Jest ona wykonana z nowoczesnego kompozytu drzewno-polimerowego, dzięki czemu gwarantuje 100% wodoodporności. Co więcej, pod względem wizualnym wygląda identycznie jak inne systemowe ościeżnice od PORTA SYSTEM, które dostępne są w wielu modnych kolekcjach i wykończeniach. Dzięki temu z łatwością dopasujesz ją do stylu każdego pomieszczenia bez względu na to, w jakim klimacie jest urządzone.

Wymiana ościeżnicy — bezproblemowy montaż po zakończeniu prac wykończeniowych

Nowoczesne ościeżnice z serii PORTA SYSTEM i PORTA ELEGANCE zaprojektowano w taki sposób, aby można było łatwo, szybko i samodzielnie zamontować je bez ingerowania w ściany czy posadzkę. Nie trzeba zatem robić remontu, dzięki czemu możesz zaoszczędzić nie tylko swój czas, ale też pieniądze.

Zarówno ościeżnice PORTA SYSTEM, jak i PORTA ELEGANCE można bez problemu zamontować już po zakończeniu prac wykończeniowych. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej konstrukcji opartej na systemie regulowanym umożliwiającym dopasowanie ościeżnicy do różnych grubości ścian bez wprowadzania przeróbek. To z kolei sprawia, że instalacja jest prosta i przebiega czysto — za sprawą nowej ościeżnicy możesz więc odświeżyć wygląd dowolnego pomieszczenia – bez remontu!

Do wyboru masz rozmaite kolory oklein i lakierów — z dekorami naturalnymi, drewnopodobnymi, a także w neutralnych kolorach ziemi, które są uniwersalne i świetnie komponują się z różnymi stylami wnętrz.

Jak wymienić ościeżnicę w bloku?

Wymiana ościeżnicy w bloku to stosunkowo proste zadanie, na które potrzebujesz około 2-3 godzin. Bez remontu czy robienia zbędnego bałaganu. Wystarczy usunąć starą ościeżnicę i w jej miejsce wstawić nową, np. wspomnianą już 100% wodoodporną ościeżnicę HYDRO PROTECT TM marki PORTA, która posłuży Ci przez długie lata.

Jak wymienić ościeżnicę krok po kroku?

Krok 1. Zdemontuj stare skrzydło drzwiowe.

Krok 2. Za pomocą ostrego nożyka odetnij spoiny silikonowe i akrylowe od ściany i od posadzki.

Krok 3. Zdejmij listwy opaskowe.

Krok 4. Odetnij piankę montażową od ścian i ościeżnicy. Usuń kliny.

Krok 5. Wyjmij starą ościeżnicę.

Krok 6. Oczyść ścianę z zabrudzeń — usuń pozostałości po piance montażowej itd.

Krok 7. Złóż nową ościeżnicę zgodnie z instrukcją.

Krok 8. Osadź ościeżnicę w otworze drzwiowym — zaklinuj ją, wypoziomuj i wypionuj. Pracę może ułatwić Ci specjalna rozpórka.

Krok 9. Zamontuj zawiasy.

Krok 10. Wykonaj piankowanie — gdy umieścisz już ościeżnicę na swoim miejscu, uzupełnij szczelinę między nią a ścianą za pomocą pianki montażowej.

Krok 11. Gdy wszystko wyschnie, załóż skrzydło drzwiowe.

Krok 12. Zamontuj klamkę i zamek.

Krok 13. Załóż opaski maskujące, dzięki czemu skrzydło i futryna będą ładnie wyglądać.

Gotowe!

Jeśli masz problem z dużą wilgocią w domu, postaw na trwałe rozwiązanie jakim jest ościeżnica HYDRO PROTECT TM. To w 100% wodoodporna, wysokiej jakości propozycja na lata.

Artykuł sponsorowany