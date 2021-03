Piotr Żyła został mistrzem świata na skoczni normalnej podczas zawodów w Oberstdorfie. Jego niektóre wypowiedzi przeszły już do legendy. Jeszcze przed konkursem Telewizja Polska opublikowała ich zabawną kompilację w formie „pamiętnika”.

Piotr Żyła może cieszyć się od soboty tytułem mistrza świata na skoczni normalnej. „To był dobry dzień, wszystko mi wyszło, wszystko” – mówił podczas wywiadu po konkursie. Tym samym Żyła dołączył do takich zawodników, jak Wojciech Fortuna, Adam Małysz, Kamil Stoch i Dawid Kubacki, którzy mogli cieszyć się już złotym krążkiem.

Jeszcze przed konkursem Telewizja Polska opublikowała zabawny „pamiętnik” Piotra Żyły. Dziennikarze wspominają z nim najzabawniejsze fragmenty rozmów z ostatniego czasu dotyczące przygotowań przed zawodami. „No wyspałem się nawet do tej 7:30, zjadłem śniadanie, jajco było. A później to sobie na gitarze pograłem, byłem się przespacerować no i kazali iść skakać. Ale fajna pogoda na narty, nie?” – mówił.

Żyła lubi zresztą mówić o swojej pasji do gry na gitarze. „Grałem na gitarze głównie, grałem i na akustycznej i na elektrycznej. I grałem co popadnie” – powiedział. Gdy był pytany, ile gitar przywiózł ze sobą, stwierdził, że trzy.

Żyła: „Gram na telefonie, mam takie gierki”

To nie jedyna pasja zawodnika. Żyła wyznał również, że lubi też gry na telefonie, a swoje miasto nazwał… „Pieter City”. „Gram na telefonie, mam tam takie gierki. Ale to tam miasta buduję, jestem burmistrzem takiego dużego miasta, półmilionowego, także takie malutkie” – powiedział.

W innym momencie „pamiętnika” Żyła opowiedział o wyprawie do sklepu. „Spałem, spałem, za długo spałem. Później wstałem i mi się nic nie chciało. Pojechałem do sklepu” – stwierdził. Dziennikarz spytał zawodnika, co kupił, a ten odparł: „A nie, byłem się tylko przejechać, bo mi się nudziło”.

