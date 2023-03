Jaka pogoda na Wielkanoc? To pytanie zadaje sobie wielu z nas, również w formie hasła w internetowych wyszukiwarkach. Synoptycy nie mają jednak dla nas dobrych wieści.

Święta Wielkanocne tuż, tuż. Wielu Polaków planuje w tym czasie wyjazd do rodziny. Nie dziwi więc, że interesuje nas pogoda, a w zasadzie jej prognozy. Każdy chciałby wyjść na spacer i móc rozkoszować się słońcem, bezchmurnym niebem oraz dodatnią temperaturą.

Jak to się ma do rzeczywistości? Jaka pogoda na Wielkanoc zastanie nas w naszym kraju? Na to pytanie odpowiedział synoptyk Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Okazuje się, że Barczyk nie ma dla nas dobrych wieści. Swoje przewidywania określił nawet mianem „brutalnych”, co dobitnie wskazuje na to, że musimy przygotować się „na najgorsze”.

Jaka pogoda na Wielkanoc? Synoptyk pozbawia złudzeń

– Wygląda na to, że w święta będzie pogoda chłodna, z opadami głównie deszczu, ale zimnego – powiedział Barczyk w rozmowie z Wirtualną Polską. Swoją wypowiedź kontynuował.

– Będzie odczuwalny wiatr. Na tę chwilę prognozy na weekend świąteczny nie są zbyt łaskawe. Powiem brutalnie – potem może być tylko lepiej. Jednak ujemnych temperatur bym się nie spodziewał, chyba że nocą. W weekend świąteczny można spodziewać się oblodzeń – dodał synoptyk.

Wiele wskazuje więc na to, że marzenia o dobrej pogodzie, wysokich temperaturach i przyjemnych spacerach z rodziną musimy odłożyć na później. Szkoda.

