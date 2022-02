Gen. Bogusław Pacek w rozmowie z „Faktem” zabrał głos w sprawie ewentualnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wojskowy jest zdania, że możliwe są trzy scenariusze – od zastraszenia i wymuszenia na Zachodzie ustępstw do zajęcia całego kraju.

Gen. Bogusław Pacek nie ma wątpliwości – w przypadku decyzji Władimira Putina o ataku na Ukrainę, możliwy jest najazd z lądu, morza i powietrza. „Wojska rosyjskie są skoncentrowane na trzech kierunkach, czyli na wszystkich możliwych, jeżeli chodzi o potencjalny atak na Ukrainę. Od wschodu, od północy i od południa, biorąc pod uwagę Morze Czarne i te okręty wojenne, które tam wpłynęły. To są okręty desantowe, umożliwiające desantowanie wojsk od strony Morza Czarnego” – powiedział.

Zdaniem wojskowego, obecnie rosyjski przywódca bardziej chce pokazać możliwość przeprowadzenia konfliktu, niż rzeczywiście zaatakować. „Jak na razie to wszystko rozpatrujemy bardziej jako pewien teatr z elementami zastraszania. Z całą pewnością Władimir Putin pokazał światu, że jest przygotowany i że zamierza swoimi wojskami dokonać tak zwanej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Rozmieszczenie wojska nie pokazuje, czy to będzie Donbas, albo że to będzie tylko pas do Mariupola i Krymu czy jakaś inna część Ukrainy. Wydaje mi się, że bardziej chodzi o to, żeby zademonstrować, że taki konflikt jest możliwy, niż go przeprowadzić” – dodał.

Konflikt na Ukrainie? Generał wskazuje na możliwy scenariusz

Generał uważa, że Rosja, jego zdaniem, nie będzie chciała zająć całej Ukrainy. „Możliwość przeprowadzenia takiego konfliktu, w którym Władimir Putin zajmuje całą Ukrainę, w moim przekonaniu jest nierealna. Byłoby to coś, co by świadczyło o strzeleniu sobie w kolano przez Federację Rosyjską. Natomiast możliwy jest scenariusz minimum i scenariusz maksimum. Scenariusz minimum to jest zastraszanie kończące się jakimiś ustępstwami Zachodu, czyli to, co jest realizowane. Drugi scenariusz, też wiarygodny, to jest zajęcie jakichś dogodnych terenów bez większych działań militarnych. Putin według mnie może wprowadzić do Donbasu swoje wojska, by udzieliły pomocy tamtejszym rebeliantom, gdyby oni wywołali jakieś wewnętrzne walki. Tam prawie milion Ukraińców ma też obywatelstwo rosyjskie” – stwierdził.

„Jeden z przywódców Donbasu ogłosił ostatnio, że się dzieje bardzo źle, że po dostarczeniu Ukrainie broni przez Zachód czują się zagrożeni jeśli trzeba będzie, to wezwą na pomoc Federację Rosyjską. I trzeci scenariusz to jest przejęcie całkowite władzy na Ukrainie i osadzenie przygotowanych wcześniej osób kluczowych stanowiskach, ale do tego nie jest potrzebne działanie wojska, które strzela i bombarduje na wszystkich kierunkach, a raczej po szybkim przejęciu władzy zapewnia pilnowanie porządku” – dodał gen. Pacek.

Czytaj także: Ukraina zrezygnuje z NATO, by uniknąć wojny z Rosją? Ważna deklaracja

Żr.: Fakt