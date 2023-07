Syn szefa NIK-u Mariana Banasia wystartuje w najbliższych wyborach do Sejmu. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Jakub Banaś wystąpił u boku Sławomira Mentzena. To właśnie z listy Konfederacji powalczy o mandat poselski.

W środę politycy Konfederacji przedstawili liderów swojej listy wyborczej w okręgu 19. Konferencja odbyła się w miejscu nieprzypadkowym, bo przed siedzibą Najwyższej Izby Kontroli. Okazuje się, że drugie miejsce na liście zajmie Jakub Banaś.

Jedynką Konfederacji będzie w tym okręgu Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei. Z trzeciego miejsca wystartuje natomiast Aleksander Kowaliński z Ruchu Narodowego. „Przedstawiamy pierwsze trzy osoby na liście warszawskiej Konfederacji, na miejscu pierwszym będę ja, czyli Sławomir Mentzen […] skupię się na naszym kandydacie z miejsca nr 2., tzn. na Jakubie Banasiu, prawniku, przedsiębiorcy, menedżerze, asystencie społecznym prezesa NIK Mariana Banasia, także ofierze politycznego wykorzystywania prokuratury oraz służb” – powiedział Mentzen podczas konferencji prasowej.

„Chciałbym wyrazić uczucie głębokiej wdzięczności dla Ciebie Sławek i dla wszystkich, którzy pracowali i pracują nad tym, żebym mógł dzisiaj tutaj stanąć” – powiedział Jakub Banaś zwracając się do Sławomira Mentzena.

Cieszę się, że mogę ogłosić, że @jakub__banas wstąpił do @Nowa_Nadzieja_ i będzie kandydował z drugiego miejsca na liście warszawskiej.



Powodzenia Kuba!



Mam nadzieję, że kończy to bzdurne dywagacje o naszej koalicji z PiS. pic.twitter.com/y0XNDUexUE — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) July 19, 2023

Banaś powiedział, że idzie do polityki, aby „rozliczyć PiS”. Jednym z postulatów jest wprowadzenie w NIK-u pionu prokuratorskiego, który sam będzie mógł kierować do sądu akty oskarżenia „na podobnej zasadzie, jak ma IPN”. „Wtedy niezależne sądy będą mogły same decydować o materiale zgromadzonym przez NIK. A nie upolityczniona prokuratura, która jest zbrojnym ramieniem partii rządzącej” – powiedział.

Przedstawiamy liderów listy wyborczej okręg 19. w wyborach do Sejmu RP!



1️⃣ @SlawomirMentzen

2️⃣ @jakub__banas

3️⃣ @AKowalinski

—————

Już wkrótce ogłosimy kolejnych liderów list, śledźcie nasze media, by być na bieżąco! 🤩#Konfederacja2023 #TakChcemyŻyć pic.twitter.com/KmVpZ5isOO — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) July 19, 2023

Źr. dorzeczy.pl; twitter