W Chełmie odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent miasta Jakub Banaszek oraz były premier i obecny poseł na Sejm RP Mateusz Morawiecki ostro skrytykowali rząd Donalda Tuska. „Dziura w ziemi. Ch** z tą Polską Wschodnią”

Jakub Banaszek nie przebierał w słowach. W opublikowanym na Facebooku poście skomentował obecną sytuację inwestycyjną Chełma, rozpoczynając wpis od słów: „Dziura w ziemi. Ch** z tą Polską Wschodnią”. Jak zaznaczył, to właśnie takie podejście – według niego – reprezentuje obecny rząd wobec miast takich jak Chełm. W trakcie konferencji przedstawiono osiem czarnych tablic symbolizujących zablokowane projekty.

Od 2024 roku Chełm stracił ponad 300 ha terenu inwestycyjnego, na którym planowano utworzyć strefę ekonomiczną, Centrum Digitalizacji Dokumentacji Medycznej, filię Agencji Technologii Medycznej i Taryfikacji, planowaną filię Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu, dofinansowanie na budowę Muzeum Rzezi Wołyńskiej i Centrum Prawdy i Pojednania czy planowaną filię Centralnego Ośrodka Informatyki. Chełm jest jedynym miastem w Polsce, w którym zaniechano budowy programu Fabryka.

Mateusz Morawiecki w swoim wpisie w portalu X napisał: „Obecny rząd zablokował rozwój przemysłowy i odebrał mieszkańcom Chełma szansę na lepszą przyszłość. Apelujemy: przywróćcie inwestycje!”

Jak przypomniał Jakub Banaszek, projekt „Fabryka” miał być jednym z fundamentów rozwoju gospodarczego miasta. Już w grudniu 2021 roku Rada Miasta Chełm przyjęła uchwałę umożliwiającą utworzenie spółki z udziałem miasta i Operatora ARP Sp. z o.o. Niestety, mimo poniesionych nakładów, projekt został wstrzymany przez obecne władze centralne. „Lista wycofanych inwestycji i zabranych środków jest długa. Niestety, dołącza do niej kolejna – inwestycja gospodarcza, na którą wydano już grube miliony” – napisał Banaszek na swoim profilu w mediach społecznościowych.

