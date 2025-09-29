Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Zielonej Górze ostrzegał przed planem wprowadzenia cenzury w internecie.

Kaczyński ostrzegał przed „skrajnie groźnymi lewicowymi ideologiami w Europie”. „Ktoś może powiedzieć, że narasta bunt prawicy, ale zwolennicy tych koncepcji, którzy rządzą dziś w Europie, szykują się do kontrataku. Już teraz w wielu krajach wprowadzana jest tzw. penalizacja za mowę nienawiści, czyli karanie więzieniem” – mówił prezes PiS.

Były premier ostrzegł przed planem cenzury internetu. „Rzecz idzie dalej. W tej chwili przygotowywana jest cenzura w internecie. Właściwie ograniczenie możliwości przedstawiania w internecie spraw politycznych, informacji politycznych. Przynajmniej tych, które będą tamtej stronie nie odpowiadały” – mówił Kaczyński.

„I jeszcze do tego mamy taki plan, o którym pani von der Leyen niedawno mówiła, żeby na ogromną skalę – chodzi o setki miliardów euro – wesprzeć media tej strony, którą można określić jako lewicowo-liberalną, a tak naprawdę po prostu lewacką” – powiedział lider PiS.

W poprzednim tygodniu rząd przyjął projekt zmiany ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Resort chce wdrożyć w Polsce regulacje unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania treści w internecie. Część postanowień budzi obawy dotyczące wprowadzenia cenzury w internecie.

Źr. dorzeczy.pl